«منشورات القاسمي» تزيّن الحدث الدولي

ولا تقتصر مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة على نوع إبداعي واحد، فقد كتب سموه في التاريخ والتراث والمسرح والشعر والسرد وأدب السيرة، ولعل الرابط بين كل تلك التجارب هو التاريخ العربي والإسلامي الذي يحضر بقوة في معظم تلك المؤلفات.

كما يبرز سموه الأدوار الكبيرة التي قامت بها الكثير من الشخصيات العربية والإسلامية في مختلف حقول المعارف، ليعيد إليها الألق والاعتبار بعد أن كاد يلفها النسيان؛ لذلك فإن عملية التجول في تلك الأعمال تنطوي على متعة حقيقية.

وستعرض «منشورات القاسمي» لزوار معرض الشارقة الدولي للكتاب عدداً جديداً من المؤلفات السياسية والأدبية لكتاب عرب جدد ولأول مرة، منها «تاريخ أئمة البوسعيد في عُمان»، 1749 - 1856م، و«تاريخ الملوك النبهانيين في عُمان»، 1154 - 1622م و«بداية حكم العُتوب للبحرين»، و«مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي» سبتمبر 1507م، فبراير 1534م، وكتاب «سيرة سلاطين كلوة»، و«محطة الشارقة الجوية بين الشرق والغرب»، إلى جانب عدد من المؤلفات المترجمة...

