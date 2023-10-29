«ملك اليد» يواصل سيطرته على منصات التتويج

لشباب الأهلي، بعدما تغلب على فريق مليحة في المباراة النهائية بنتيجة 35-31، في اللقاء الذي احتضنته صالة نادي البطائح بالإمارة الباسمة، وانتهى شوطه الأول لصالح الشارقة (17-13).

يذكر أن هذا اللقب السادس بكأس الامارات يعد الرقم 44 في سجل رجال اليد الشرقاوية في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، ليواصل انفراده كأكثر الأندية الإماراتية تحقيقاً للبطولات. كما يأتي هذا الإنجاز المميز وهو الثالث للفريق في الموسم الحالي عقب تتويجه بكأسي الاتحاد والسوبر، ليؤكد سيطرة «الملك»على كافة مسابقات الرجال بعد الخماسية الموسم الماضي.

حصد الشارقة درع الدوري العام 17 مرة و10 ألقاب كأس رئيس الدولة، و6 بطولات كأس السوبر، وكأس الإمارات 6 مرات، و3 كؤوس في مسابقة كأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد، وحصل على كأس الاتحاد 2023-2024، إضافة إلى كأس السوبر الإماراتي البحريني، وميداليتين برونزيتين في كأس الأندية الآسيوية الأبطال 2019، وبرونزية كأس الخليج 2023. headtopics.com

ويحسب لفريق نادي مليحة أنه نجح في مقارعة الشارقة ومنافسته بقوة طيلة زمن المباراة فضلاً عن كونه الفريق الوحيد من إندية الإمارة الباسمة الذي واجه الشارقة في 3 نهائيات من بينها نهائيان في هذا الموسم. ويستحق نادي مليحة برئاسة محمد سلطان الخاصوني وأعضاء مجلس الإدارة والمدرب وليد عبدالكافي كل الإشادة والتقدير على العمل والمستوى الفني العالي لفريق كرة اليد، كما يستحق الثناء اللاعبان أحمد القاسم وهداف المباراة النهائية عمر الخولي برصيد 12 هدفاً.

وتوج عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونبيل عاشور رئيس اتحاد كرة اليد الفائزين بكأس البطولة والميداليات الذهبية، بحضور علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ومحمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، ومحمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية. headtopics.com

ومن جهته، أكد محمد عبيد الحصان، أن الفريقين فائزان، مهنئاً فريق مليحة على المستوى الكبير الذي قدمه خلال الموسم حتى الآن وتأهله ثلاث مرات لنهائيات كرة اليد في الفترة الأخيرة، والتي كانت جميعها أمام الشارقة بداية من نهائي كأس نائب رئيس الدولة الموسم الماضي ونهائي كأس الاتحاد وكأس الإمارات هذا الموسم.

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