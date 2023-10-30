«ملفي» تتيح الوصول لبيانات المرضى الصحية في أبوظبي والمناطق الشمالية

أعلنت «ملفي»، منصة تبادل المعلومات الصحية التابعة لدائرة الصحة – أبوظبي، أنها استكملت بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع مرحلة جديدة من الربط الإلكتروني مع الملف الوطني الصحي الموحّد «رعايتي».
يأتي هذا الإنجاز في أعقاب الدمج الأوّلي لمنصات تبادل المعلومات الصحية الثلاث «ملفي» و«رعايتي» و«نبض»، الذي أُعلن عنه في يناير/ كانون الثاني 2023، وأتاح لمستخدمي منصة «رعايتي» الوصول إلى بيانات «ملفي»، ما يدعم قدرتهم على توفير الرعاية الصحية عالية الجودة في أوانها.
ويؤدي توسيع الدمج بين «ملفي» و«رعايتي» إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان استمرارية رعاية المرضى في جميع أنحاء دولة الإمارات، ويمثّل هذا إنجازاً مهماً وقفزة كبيرة نحو التحوّل الرقمي لمنظومة الرعاية الصحية في الدولة. headtopics.com
ويبلغ عدد السجلات الطبية المتصلة بنظام «رعايتي» 2.7 مليار سجل طبي لـ11.6 مليون مريض، يمكن الوصول إليها عن طريق 3,850 منشأة طبية متصلة بالنظام في الدولة. وفي إطار جهود استكمال الربط بين منصات تبادل المعلومات الصحية على مستوى الدولة، ستشهد المرحلة المقبلة تمكين الوصول للسجلات الطبية بين منصتَي «ملفي» و«نابض» من خلال منصة «رعايتي»، وبذلك يتوسّع الوصول إلى السجلات الطبية للمرضى في مختلف أنحاء الدولة، أينما كانت مواقع المنشآت الصحية التي زاروها.
وقال أحمد علي الدشتي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «يعكس توسيع الدمج وإتمام مرحلة جديدة من ربط الملف الوطني الصحي الموحّد (رعايتي) مع منصة (ملفي) رؤية واضحة نحو تحقيق التكامل الشامل لمنظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات، ويدعم الجهود المستمرة لتعزيز الجودة والفاعلية في تقديم الخدمات الصحية، فضلاً عن أنَّ هذه الخطوة تعدُّ جزءاً أساسياً من عملية التحوُّل الرقمي الذي يشهده القطاع الصحي في الدولة، والتي تهدف إلى تحسين تجربة المرضى وضمان استدامة الرعاية... headtopics.com
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مؤتمر الإمارات الدولي لجراحة العظام ينطلق 17 نوفمبر في أبوظبيأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / تستضيف أبوظبي خلال الفترة من 17 حتى 19 نوفمبر المقبل الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الإمارات الدولي لجراحة العظام الذي تنظمه شعبة الإمارات لجراحة العظام بجمعية الإمارات الطبية في مركز أبوظبي للمعارض “ادنيك” بمشاركة 1000 خبير عالمي بدعم من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وبالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي ومؤسسة الإمارات... اقرأ أكثر ⮕