«ملامح من حضارة البحرين» لوحات تعريفية بالمواقع التاريخية

العام الجاري، ليعرض لروّاده من الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية لمدة أسبوع مجموعة من اللوحات التعريفية والنصوص التاريخية لعدد من المواقع التاريخية والتراثية في مملكة البحرين من مختلف العصور، كان أبرزها المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو كموقع قلعة البحرين، وموقع مسار اللؤلؤ، وموقع تلال مدافن دلمون.

وقدّم مدير إدارة المتاحف والآثار بهيئة الثقافة د.سلمان المحاري، خلال افتتاح المعرض بالجامعة، شرحاً مفصلاً عن أهم وأبرز آثار البحرين كتلال مدافن دلمون ومعبد الدراز وقلعة البحرين وموقع سار الأثري، ومسجد الخميس، ومسار اللؤلؤ، وقلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح، ومستوطنة عالي الإسلامية، إلى جانب تاريخ عين أم السجور، ومعبد باربار، وتلال عالي الملكية.

وأضح أن الهدف من إقامة هذا المعرض المتنقل في الجامعات والمجمعات التجارية هو العمل على تعميق المعرفة بالرصيد التاريخي والثقافي العريق للبحرين، من خلال الانتقال بالنشاط الثقافي إلى الأماكن والمساحات العامة حول المملكة؛ للتعريف بتراث وحضارة البحرين، وتقديم معلومات وافية حول المواقع التاريخية بشكل تفاعلي سلس ومعمّق في الوقت ذاته. headtopics.com

وأشار إلى أن مملكة البحرين بلد غني بالآثار والتلال الأثرية في كل مساحاتها، وهناك وعي متنامٍ لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على تلك الآثار، خصوصاً تلك القريبة من المناطق الحضرية السكنية، والتي تعود بطبيعة الحال إلى العقد الدلموني، مروراً بعهد تايلوس وبعده العهد الإسلامي، وهذا أمر يدعو للفخر والاعتزاز، خصوصاً مع تنامي إجراءات الحماية لتلك الآثار والمواقع، لافتاً إلى أن تلك الآثار يعود بعضها إلى القرن الخامس والسادس عشر والعهد الإسلامي المبكر.

وأثنى نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، د.عبدالرحمن يوسف إسماعيل، على فكرة المعرض وأهدافه ومساعيه؛ إذ تقوم الفكرة على نقل تجربة مصغرة من متحف البحرين الوطني إلى خارج أسوار المتحف الوطني، واستهداف الجمهور في الأماكن العامة حيث يتواجدون. headtopics.com

وأشار إلى أن الجامعة تحرص على تنظيم رحلات تثقيفية لمتحف البحرين الوطني وعدد من المواقع الأثرية في البحرين للطلبة الخليجيين والزوار الذين يقصدون الجامعة للمشاركة في المؤتمرات والفعاليات العلمية المختلفة؛ ليتعرفوا إلى المعالم الأثرية وتاريخ البحرين عبر الأزمنة المختلفة، بيد أن هذا المعرض المتنقل جاء وكأنه نموذج مصغر من المتحف الوطني، ليلقي الضوء على أهم وأبرز المعالم الأثرية في البحرين، وهو الأمر الذي لفت انتباه الطلبة الدارسين بالجامعة في مختلف المراحل الدراسية ومن مختلف التخصصات.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

العين يستقبل الإمارات.. والجزيرة ضيفاً على خورفكانيسدل الستار مساء اليوم على مباريات المرحلة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين بإقامة 3 مواجهات، سترسم معها ملامح الصراع على القمة، أو في قاع الترتيب. اقرأ أكثر ⮕

ممثل ملك البحرين يستقبل السويدي ويتسلّم نسخة من كتابه الجديداستقبل الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الممثل الخاص لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، الخميس، الدكتور جمال سند السويدي اقرأ أكثر ⮕

الدفاع المدني: الضربات الإسرائيلية تغير ملامح غزة وتدمر مئات المبانيأفاد الدفاع المدني في قطاع غزة، السبت، أن الضربات الإسرائيلية الليلة الماضية «دمرت كلياً» مئات المباني في غزة اقرأ أكثر ⮕

هل ستبث محاكمة الرئيس الأمريكي السابق ترامب التاريخية عبر التلفزيون؟موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

من هذه الأرقام.. إسرائيل تحذر مواطنيها من مكالمات واتسابحذرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، من الرد على مكالمات واتساب من أرقام مجهولة قادمة من الخارج.وقالت إن هذه المكالمات قد تكون جزءا من محاولة اختراق الهو اقرأ أكثر ⮕

«وول ستريت» بانتظار قرار الفائدة ونتائج «أبل»دخلت الأسواق المالية أسبوعاً بالغ الأهمية؛ حيث من المحتمل أن يعمل كل من اجتماع مجلس... اقرأ أكثر ⮕