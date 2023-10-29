«مكتبة محمد بن راشد» تواصل بناء جسور من المعرفة

المكتبة تنظم الجلسة في الثاني من نوفمبر المقبل. من المصدركشفت «مكتبة محمد بن راشد» عن أنها ستنظم جلسة حوارية بعنوان «مبادرة عالم بلغتك.. بناء جسور من المعرفة»، على هامش فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي ينطلق مطلع الشهر المقبل.

وتنظم المكتبة الجلسة في الثاني من نوفمبر المقبل في قاعة «فكر» بمركز إكسبو الشارقة، لتسليط الضوء على أهمية المبادرة ودورها في تعزيز الحوار والتواصل الثقافي بين مختلف الشعوب. وتستضيف الجلسة عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم الدكتور محمد سالم المزروعي، والذي سيقدم نظرة حول مبادرة «عالم بلغتك» ودورها في إزالة الحواجز بين الثقافات المختلفة، وإيصال الأدب والثقافة والإرث العربي واللغة العربية إلى العالمية، من خلال استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، لنقل النتاج الفكري العربي إلى لغات عالمية متعددة وإتاحته للجميع.

وخلال الجلسة، سيقدّم للجمهور والمشاركين تجربة حية لقراءة كتاب بلغات عدة، بالإضافة إلى تخصيص فقرة للأسئلة، والتي ستتيح للحضور فرصة التفاعل مع الدكتور المزروعي وطرح أسئلتهم واستفساراتهم عن المبادرة. ودعت «مكتبة محمد بن راشد» الكتّاب والمؤلفين والمبدعين في دولة الإمارات إلى الانضمام للجلسة للتعرف إلى مبادرة «عالم بلغتك»، وما ستتيحه من انتشار لأعمالهم وإنتاجهم الفكري والأدبي، وكيف يمكن لمشاركاتهم فيها أن تعزز من الحوار الثقافي وتبادل المعرفة والتعريف بالتاريخ والأدب الإماراتي. headtopics.com

يشار إلى أن المبادرة المعرفية الرائدة تأتي في إطار جهود «مكتبة محمد بن راشد» المحلية والإقليمية والعالمية لمواكبة أحدث التقنيات التي تخدم المعرفة، إلى جانب دعم وتعزيز استراتيجية الدولة الشاملة في القطاع الثقافي.

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