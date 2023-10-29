«مطار الشارقة» يستقبل الرحلة الأولى لـ«إير كايرو»

استقبل مطار الشارقة الرحلة الافتتاحية لشركة «إير كايرو» بإجمالي 6 رحلات أسبوعياً و 4 رحلات كل أسبوع من وإلى مطار القاهرة الدولي أيام: الاثنين والخميس والجمعة والأحد، ورحلة أسبوعية يوم السبت من وإلى سوهاج، ورحلة أسبوعية يوم الثلاثاء من وإلى أسيوط.
وتمثّل هذه الوجهات الجديدة إضافة قيّمة إلى شبكة المحطات المتاحة للمسافرين، وذلك ضمن جهود هيئة مطار الشارقة الدولي الهادفة إلى تعزيز دور المطار كمركز مميز للنقل الجوي وتوسيع شبكة الوجهات الدولية، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة إمارة الشارقة كمركز اقتصادي وسياحي.
ويمثل تشغيل رحلات «إير كايرو» المجدولة من وإلى مطار الشارقة خطوة تهدف إلى تعزيز شبكة وجهات الطيران لمحاكاة الطلب المتزايد على السفر والشحن الجوي، وتلبية احتياجات المسافرين بكفاءة وجودة عالية.
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حاكم الشارقة يستقبل وفداً من طلبة جامعة ياجيلونسكي البولندية دارسي اللغة العربيةالشارقة في 29 أكتوبر / وام / استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، صباح اليوم الأحد وفداً من طلبة جامعة ياجيلونسكي بكراكوف البولنديه دارسي اللغة العربية الذين يزورون الشارقة. اقرأ أكثر ⮕