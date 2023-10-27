«مدينة الشارقة المستدامة» أول مجتمع سكني مستدام

يضم 1250 فيلا مصممة خصيصاً لضمان مستويات معيشة عالية الجودة، وشركة دايموند ديفلوبرز، وهي مشروع رائد متعدد الاستخدامات تقع في منطقة الرحمانية في الشارقة، وتستوفي أعلى معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وتستفيد منها لتحقيق نموذج عمل لمدن المستقبل.
ويبلغ العدد الإجمالي للمنازل في المدينة 1250 وحدة موزعة على أربع مراحل، اكتمل منها 280 وحدة سكنية تم تسليمها العام الماضي، ولا تزال المرحلتان، الثانية والثالثة، قيد الإنشاء بإجمالي 646 وحدة، في حين تتضمن المرحلة الرابعة والأخيرة 324 وحدة.
وستضم المدينة في مراحلها الأربع 80 محطة شحن للمركبات الكهربائية، ما يدعم جهود التنقل الأخضر، ويوفر مزيداً من الطرق للسكان لتقليل بصمتهم الكربونية. وتطمح مدينة الشارقة المستدامة إلى الاعتماد بالكامل على مصادر طاقة بصافي انبعاثات صفرية، لذا تطور مجتمعاً يقدّر الممارسات الصديقة للبيئة والحياة المستدامة، كما تهدف المدينة لكونها مشروعاً ديناميكياً وتقدمياً، إلى اكتساب سمعة عالمية وإرساء مكانة إمارة الشارقة بصفتها الوجهة الأولى للاستثمار العقاري في المنطقة. headtopics.com
وتسهم مدينة الشارقة المستدامة في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة من خلال جهودها المستمرة في مجال الاستدامة، ولا سيما الهدف الـ7 «طاقة نظيفة وبأسعار معقولة»، والهدف 11 «مدن ومجتمعات محلية مستدامة»، والهدف 12 «الاستهلاك والإنتاج المسؤولان»، والهدف 13 «العمل المناخي»، والهدف 15 «الحياة في البر»، والهدف 17 «عقد الشراكات لتحقيق الأهداف».
كما ستعمل المدينة على عقد شراكات جديدة، وستشارك بدور فاعل في عدد من الفعاليات الرئيسية ومن أبرزها مؤتمر «COP28»، ومعرض الشارقة العقاري «إيكرس 2024»، وغيرهما.
مدينة الشارقة المستدامة .. مجتمع يدمج التقنيات و الممارسات المبتكرة لتقليل انبعاثات الكربونمن بتول كشواني. اقرأ أكثر ⮕