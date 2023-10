«مخك ينصت إليك دائماً»

بعد المقدمة يبدأ بتمهيد يوضح لك فيه بنية الدماغ و«دوائر الصحة والمرض الأربع» ثم يأتي القسم الأول «ترويض تنانين الماضي» يعدد لك فيه هذه التنانين نحو الهجر والإهمال والقلق والصدمة، موضحاً استراتيجيات ترويضها، مبيناً أثر ما تفعله على مناطق الدماغ ثم ينقلك إلى ترويض العالم الخارجي في القسم الثاني «تهدئة تنانين الآخرين» نحو الآباء والإخوة والأبناء، إضافة إلى المعلم والأصدقاء وصولاً إلى زملاء العمل ورئيسك والعالم الرقمي؛ ليأتي القسم الثالث «روّض الأفكار التي تغذي...

ينتقل إلى السلوك في القسم الرابع «التخلص من تنانين العادات السيئة»، موضحاً آلية تحويل العادات السيئة إلى عادات جيدة، مبيناً دور كل جزء من الدماغ في ذلك مستعرضاً لحالات عالجها في عيادته؛ ليوجهك أكثر في التعامل مع الإعلام والدعاية والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي في القسم الخامس «أغلب التنانين المتآمرة» ليوصلك إلى «حماية الآخرين من التنانين المتآمرة» ثم يأتي القسم السادس «برنامج التعافي من تنانين الإدمان»؛ يقدم لك فيه نموذجاً جديداً قائماً على الدماغ...

