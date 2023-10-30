«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تؤكد الدعم لرواد الأعمال في منطقة حتا

أكدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تقديم الدعم لرواد الأعمال في منطقة حتا في مختلف المجالات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تمكين فئة الشباب من سكان المنطقة لبدء مشاريعهم وتنفيذ أفكارهم الإبداعية لضمان تنمية اقتصادية مستدامة لمنطقة حتا، وكذلك الإسهام في رفع مستوى المعيشة والرفاهية.

وقامت المؤسسة خلال 2022 بجهود واضحة من أجل تدريب وتأهيل شباب حتا من الراغبين بالبدء بمشاريعهم الخاصة أو التوسع بها، حيث نظمت دورات تدريبية وبرامج تخصصية قدمت خلالها الكثير من النصائح والإرشادات والمعلومات المفيدة لرواد الأعمال من أهالي حتا، حيث شهد العام الماضي تنظيم 19 ورشة عمل شارك بها 401 مشارك، فيما تم تنظم برنامجين تخصصيين، هما الدبلوم المهني المعتمد لريادة الأعمال «التجاري» و«الزراعي» شارك بهما 103 مواطنين ضمن 52 مشروعاً، بينما تم خلال الفترة الماضية من العام الجاري...

ووفق بيانات المؤسسة، تم إصدار 34 رخصة تجارية معفاة من خلال المؤسسة في منطقة حتا، منها 8 رخص منزلية، وذلك خلال العام الماضي والفترة الماضية من العام الجاري. وحرصت المؤسسة على تقديم التمويل المالي لعدد من المشاريع لتمكينها من الانطلاق والتوسع، كما أنها ترحّب دائماً بتوفير الدعم المادي للمشاريع التي تضيف قيمة لمنطقة حتا وأهاليها، حيث إنها تشجع رواد الأعمال المواطنين على الوصول إليها والتقدم بطلبات التمويل. headtopics.com

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: قامت المؤسسة بتنفيذ خطة متكاملة تستهدف هذه الفئة، حيث وفرت الدعم المادي والفني لهم، كما أنها تواصل جهودها من أجل توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة بما يعود بالفائدة على أهالي منطقة حتا.

وأكد أن ما قدمته المؤسسة خلال العام الماضي لرواد الأعمال من حتا، بالإضافة إلى المواطنين الآخرين، يأتي في ضوء الرؤية الواضحة لقيادتنا الحكيمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةودمج المواطنين في سوق العمل والقطاعات الواعدة، وكذلك الاستفادة من الفرص الاستثمارية خلال السنوات المقبلة، لا سيما في ظل الجهود الحثيثة للعمل على مضاعفة حجم اقتصاد دبي لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. headtopics.com

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