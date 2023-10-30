«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تدعم شباب حتا لبدء مشاريعهم

عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والم توسطةالمؤسسة نظمت 21 ورشة عمل وبرنامج تخصصي بمش اركة أكثر من 500 مواطن ومواطنةتحرص «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» على تقديم الدعم لرواد الأعمال في منطقة حتا في مختلف المجالات، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تمكين فئة الشباب من سكان المنطقة لبدء مشاريعهم وتنفيذ أفكارهم...

ويأتي الاهتمام بمنطقة حتا من القيادة الرشيدة باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية والتراثية والثقافية في الدولة، وقد جاءت خطة دبي الحضرية 2040 ضمن أربعة محاور استراتيجية تكفل جودة الحياة، وتنشيط السياحة، وتعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة المتنوعة، وتشجع على الاستدامة، بما يضمن المحافظة على طبيعتها، وتعزيز تنافسيتها السياحية، وتنميتها وإعمارها، إضافة إلى توفير الفرص لتشجيع ودعم المشاريع الوطنية المحلية لأهالي المنطقة، مع الحفاظ على طبيعتها وهويتها المميزة، وتطوير مشاريع استثمارية متكاملة للمواطنين...

ووفق بيانات المؤسسة والخدمات التي تقدمها حسب القنوات المعتمدة، فقد تم إصدار 34 رخصة تجارية معفاة من خلال المؤسسة في منطقة حتا، منها 8 رخص منزلية، خلال العام الماضي، والفترة الماضية من العام الجاري. headtopics.com

ومن الأمثلة على المشاريع التي قامت المؤسسة بدعمها بقروض للتأسيس، وكذلك للتوسع، مشروع مناحل حتا الجبلية (الدرور للعسل والتمور)، الذي تم فيه إنشاء منحل مكون من 3 آلاف خلية نحل، بقدرة إنتاجية تصل إلى أكثر من 20 طناً من العسل في السنة، والذي سيكون له مردود بيئي زراعي أيضاً. وكذلك هناك «مطعم تنور» الذي تم تطويره وتوسعته ليقدم الطعام الشهي في أجواء مميزة، لاسيما الأكلات التي تشتهر بها المنطقة، إلى جانب إيجاد هوية للمطعم، وتنظيم العمل والمقادير، وتصميم الصالة الداخلية.

وأكد الجناحي أنّ ما قدّمته المؤسسة خلال العام الماضي لروّاد الأعمال من حتا، إضافة إلى المواطنين الآخرين، يأتي في ضوء الرؤية الواضحة لقيادتنا الحكيمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ودمج المواطنين في سوق العمل والقطاعات الواعدة، وكذلك الاستفادة من الفرص الاستثمارية خلال السنوات المقبلة، لاسيما في ظل الجهود الحثيثة للعمل على مضاعفة حجم اقتصاد دبي لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. headtopics.com

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