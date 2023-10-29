«محميات بلادي» مبادرة علمية لجامعة القاهرة

، بهدف رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز المشاركة، حول أهمية المحميات الطبيعية المصرية، وطرق الحفاظ عليها.
وأوضح د.محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، أن مبادرة «محميات بلادي»، تهدف إلى تسليط الضوء وزيادة الوعي والتثقيف حول التنوع البيولوجي داخل المحميات الطبيعية المصرية، وضرورة حماية تلك المقدرات الطبيعية للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن المبادرة تقدم مجموعة من الأنشطة والوسائل التعليمية التوعوية تشمل مجلة، ومجموعة فيديوهات، وبودكاست لتعزيز الوعي بأهمية المحميات والجهود المبذولة للحفاظ عليها. وأضاف أن مصر تحتوي على العديد من المحميات الطبيعية المختلفة التي توفر الحماية للموارد الطبيعية للحفاظ على الاتزان البيئي، وتستقطب أعداداً ضخمة من السياح، مؤكداً أهمية تلك المحميات في حماية أنواع كثيرة من الكائنات سواء كانت نباتات أو حيوانات والتي تأثر وجودها نظراً لعدة أسباب منها تغير الظروف المناخية على سطح الأرض، والتلوث، واستخدام الكثير من المواد الكيماوية الضارة، والتخلص من الغابات وقطع الأشجار. headtopics.com
وقال د.محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المبادرة تعكس سعي الجامعة لدمج الأبحاث العلمية والتعليم لتعزيز الوعي البيئي حول أهمية المحميات الطبيعية، وكيفية الحفاظ عليها، لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على الاستثمار البيئي، وتعزيز الموارد والنظم الطبيعية.
وأوضح أن مصر تشهد تحولاً تنموياً سريعاً في كل المجالات، ومنها حماية المحميات الطبيعية وتطويرها للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والثروات الطبيعية بها، لافتاً إلى أن المبادرة يتولى تنفيذها فريق متخصص من جامعة القاهرة يعاونه مؤسسة هانس زايدل الألمانية. headtopics.com
وأشارت د.سهير رمضان فهمي، المنسق العام لمكتب الاستدامة بجامعة القاهرة، إلى أن مبادرة «محميات بلادي» تستهدف خلق وعى بيئي حقيقي حول أهمية المحميات الطبيعية وثرواتها وكيفية الحفاظ عليها، ضماناً لاستدامة الموارد والثروات الطبيعية وحماية حقوق الأجيال القادمة، مؤكدة ضرورة الحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الايكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.