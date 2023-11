«مجوهرات أبوظبي».. نافذة للمواهب الإماراتية

ويضم المعرض عارضين وشركات من 20 دولة حول العالم، منها بولندا وإيطاليا ولبنان وهونغ كونغ وغيرها. ومن المتوقع مشاركة نخبة من الأسماء الجديدة والمرموقة في القطاع، ومنها أماركوش جولز من الهند، وفيري فيرنزي من إيطاليا، وأرمانور من لبنان وديفجي للمجوهرات من البحرين، وغيرهم.

ويشهد المعرض مشاركة متميزة لمصممين إماراتيين ضمن قسم التصميم الإماراتي، والذي يخصصه المعرض لإبراز المواهب الإماراتية في مجال تصميم المجوهرات، وتسليط الضوء على ما تشهده من تطور. كذلك يضم المعرض دورة جديدة من «جوائز الإبداع» التي تحتفل بمرور 11 عاماً على انطلاقها بالتعاون بين معرض المجوهرات والساعات والمصممة الإماراتية عزّة القبيسي، حيث أسهمت في تشجيع العديد من مصممي المجوهرات الناشئين بالدولة من الجنسيات كافة، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض أفكارهم وتصميماتهم.

ويشهد المعرض مشاركة مجموعة من أبرز مصممي المجوهرات العالميين، والعلامات التجارية في الإمارات، الذين يعرضون العديد من القطع للمرة الأولى في دولة الإمارات. ويقدم المعرض عروض المجوهرات في نهاية الأسبوع وتتضمن استعراض مجموعات الحلي والمجوهرات بأسعار مخفضة وعروض ترويجية خلال اليومين الثالث والرابع من الفعالية أي يومي 3-4 نوفمبر الجاري. كما يقام سحب يومي يتيح للزوار فرصة الفوز بالجوائز المتنوعة، ومنها الساعات الراقية وخواتم الألماس المقدمة من رعاة الفعالية.

الإمارات العربية المتحدة

