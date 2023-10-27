«مجمع اللغة العربية بالشارقة» يستضيف طلاب جامعة ياجيلونسكي البولندية في برنامج لتعلم العربية

استقبل مجمع اللغة العربية بالشارقة وفداً من 13 طالباً وطالبة يدرسون العربية في جامعة ياجيلونسكي في كراكوف بجمهورية بولندا، يرافقهم 3 أساتذة في زيارة تستمر حتى 5 نوفمبر 2023 وفقاً لخطة تعليمية وضعها فريق التدريس في المجمع، وتشمل مهارات اللغة الأربع، وهي الاستماع والقراءة والتحدث والكتابة بما يتناسب مع مستويات الطلاب ويضمن لهم أكبر قدر من الاستفادةوخلال الزيارة التي تأتي في إطار التعاون الثقافي والعلمي بين المجمع والجامعة، سيحظى الطلاب ببيئة مثالية تتيح لهم تواصلاً لغوياً فاعلاً من خلال الحوار مع...

فيما رافق وفد الطلاب كل من الدكتورة أغنيشكا باوكا لاسيك رئيسة معهد الاستشراق والدراسات الشرقية والدكتورة بربارا ميخلاك بيكولسكا رئيسة قسم الدراسات الشرقية في جامعة كراكوفونظم المجمع في مستهل الزيارة جولة في أروقته تعرف خلالها الوفد على مكتبة المجمع ومرافقه واطلع على الصفوف الدراسية المجهزة بأحدث الوسائل التعليمية فيما بدأ الطلاب أول لقاءاتهم الدراسية بالتعرف إلى فريق التدريس وجوانب من الثقافة العربية الإماراتيةوتم توزيع الطلاب إلى مستويين مبتدئ ومتوسط، حيث سيكون التركيز في المستوى المبتدئ على...

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'مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة' يستضيف طلاب جامعة ياجيلونسكي البولنديّة في برنامج لتعلّم العربيّةالشارقة في 26 أكتوبر / وام / استقبل مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة وفدًا من 13 طالبًا وطالبة يدرسون العربيّة في جامعة ياجيلونسكي في كراكوف بجمهورية بولندا يرافقهم 3 أساتذة في زيارة تستمرّ حتى 5 نوفمبر 2023 وفقًا لخطّة تعليميّة وضعها فريق التّدريس في المجمع وتشمل مهارات اللّغة الأربع وهي الاستماع والقراءة والتّحدث والكتابة بما يتناسب مع مستويات... اقرأ أكثر ⮕

وفد من جامعة بولندية يزور «مجمع العربية» بالشارقةاستقبل مجمع اللّغة العربيّة في الشّارقة وفداً من 13 طالباً وطالبة يدرسون العربيّة في جامعة ياجيلونسكي في كراكوف اقرأ أكثر ⮕

منتخب السلة يشارك في البطولة العربية بمصر ديسمبر المقبلدبي في 25 أكتوبر / وام / يشارك المنتخب الوطني لكرة السلة في منافسات البطولة العربية الـ25 لكرة السلة للمنتخبات والتي ستقام في جمهورية مصر العربية من 26 ديسمبر المقبل، وحتى 3 يناير 2024. اقرأ أكثر ⮕

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