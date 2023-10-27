«مثايل» بطلة كأس حاكم الشارقة للهجن | صحيفة الخليج

وشهد اليوم الأول الذي خصص لفئة «الحقاقا»، منافسات قوية على مدار 38 شوطاً، منها 28 شوطاً في الفترة الصباحية لمسافة 3 كم، و10 أشواط في الفترة المسائية من مسافة 3 كم، وتصدرها شوطان رئيسيان الأول «حقاقا بكار»، وحصل الفائز على كأس حاكم الشارقة، و«50 ألف درهم»، وخصص الشوط الثاني «حقاقا جعدان» جائزته بندقية و«30 ألف درهم».

وتوجت «مثايل» لمالكها حمد سيف محمد نعيف العامري، بكأس صاحب السمو حاكم الشارقة، فيما انتزع «ملبي» لصالح مبارك سميتان بالذيب النهدي، بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة، وفازت «تحذير» لمحمد سعيد بالحب العامري، وحصل «الشهم» لسالم جمعة خميس النظيري على الشوط الرابع، وفي بقية الأشوط فازت «لحقة» لسعيد راشد سالم العيض الكتبي و«محرب» لعلي مسفر علي الخيلي، و«مياسة» لعتيق مطر حسن القبيسي، و«ظبيان» لأحمد محمد قضيب العيلي،...

وأسفرت نتائج الأشواط الصباحية في منافسات سن الحقايق جعدان عن فوز «الظبي» لعبد الله المر سعيد بن حلوه الكتبي، و«ضاري» لمحمد عبد الله حميد الخاطري، و«انتباه» لسهيل أحمد الدحبه العامري، و«غازي» لمبارك سالم علي بالعبده الشامسي، و«مرضية» لرامس سالم صالح الجداد، و«متعب» لمحمد سهيل بالحطم العامري، و«نجود» لراشد سعيد بن علي الكتبي، و«مشكور» لسعيد سليم العامري، و«رسالة» لمبارك سالم بالعبده الشامسي،... headtopics.com

وتوجه مطر علي بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على ما يقدّمه من دعم كبير ومتواصل للنادي وأهل الهجن وعشاق التراث، وإطلاقه لهذا المهرجان الذي يقام للمرة الثانية على التوالي على ميدان الذيد.

شهد إطلاق فعاليات القرية الشيخ محمد بن حميد القاسمي، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وبحضور الشيخ محمد بن معضد بن هويدن الكتبي، والشيخ محمد بن معضد سعيد بن هويدن الكتبي. headtopics.com

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