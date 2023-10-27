«مبادلة» تصدر أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار

أصدرت شركة مبادلة للاستثمار، أول سندات خضراء في تاريخها، بقيمة 750 مليون دولار، لمدة 10.5 سنوات، بعائد يبلغ 6.03 % وفائدة 5.875 %، وشهدت عملية الإصدار إقبالاً قوياً من السوق.

وارتفعت قيمة أوامر الشراء إلى أكثر من 6 مليارات دولار، وكان هنالك إقبال قوي من المستثمرين المحليين والأوروبيين والآسيويين والأمريكيين. ويعد هذا الإصدار واحداً من أعلى الإصدارات التي حظيت بفائض اكتتاب في عام 2023، حيث وصل فائض الاكتتاب إلى 9.1 أضعاف، فيما سيتم استثمار عائدات السندات في فئات استثمار متوافقة مع شبكة التمويل الأخضر.

وأسهمت الصفقة في تنويع قاعدة المستثمرين من خلال جلب مستثمرين جدد، حيث جاءت نسبة كبيرة من الإقبال من جهات استثمارية جديدة لم تستثمر من قبل في سندات خاصة بـ«مبادلة». ويعكس الإصدار التزام «مبادلة» بالاستثمار المسؤول وذلك قبل انعقاد مؤتمر الأطراف «كوب28» الذي تستضيفه الإمارات نهاية نوفمبر المقبل. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين

اقرأ أكثر:

AlBayanNews »

'مبادلة' تصدر أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولارأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / أصدرت شركة مبادلة للاستثمار، أول سندات خضراء في تاريخها، بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، لمدة 10.5 سنوات، بعائد يبلغ 6.03% وفائدة 5.875%، وشهدت عملية الإصدار إقبالًا قويًا من السوق. وارتفعت قيمة أوامر الشراء إلى أكثر من 6 مليارات دولار، وكان هنالك إقبال قوي من المستثمرين المحليين والأوروبيين والآسيويين والأمريكيين. اقرأ أكثر ⮕

«مبادلة» تصدر أول سندات خضراء بـ 750 مليون دولارأصدرت شركة مبادلة للاستثمار، أول سندات خضراء في تاريخها، بقيمة 750 مليون دولار، لمدة 10.5 سنة، بعائد يبلغ 6.03% وفائدة 5.875%، وشهدت اقرأ أكثر ⮕

'ضمان الاستثمار' تؤمن قرضا لمصر بقيمة 500 مليون دولارالكويت في 26 أكتوبر / وام / أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان' وثيقة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية لتغطية قرض تجاري دولي لجمهورية مصر العربية بقيمة 500 مليون دولار وبأجل ائتمان 7 سنوات ضمن إطار التمويل المستدام المقدم لمصر في إطار مقررات قمة المناخ السابعة والعشرين التي انعقدت في شرم الشيخ في نوفمبر 2022. اقرأ أكثر ⮕

هولندا تتعهد بتقديم 15 مليون يورو إضافية لمساعدة غزةنقلت وكالة الأنباء الهولندية إيه.إن.بي عن وزيرة التعاون الإنمائي قولها: إن الحكومة تعهدت، الجمعة، بتقديم 15 مليون يورو (15.8 مليون دولار) مساعدات إنسانية إضافية لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

ضعف الين يدفع مكاسب شركات يابانية كبرى ويقود أخرى للإفلاسمن المرجح أن تحقق عشر من أكبر الشركات اليابانية أرباحاً إضافية بقيمة 1.4 تريليون ين (9.3 مليار دولار)... اقرأ أكثر ⮕

الصين تقدم مساعدات إنسانية لغزة بقيمة مليوني دولاربكين - رويترز قالت الوكالة الصينية للتعاون التنموي الدولي الخميس، إن الصين ستقدم مساعدات إنسانية للسكان في قطاع غزة تبلغ قيمتها 15 مليون يوان (2.05 مليون دولار) تشمل أغذية وأدوية. اقرأ أكثر ⮕