«مبادلة» تصدر أول سندات خضراء بـ 750 مليون دولار

أصدرت شركة مبادلة للاستثمار، أول سندات خضراء في تاريخها، بقيمة 750 مليون دولار، لمدة 10.5 سنوات، بعائد يبلغ 6.03% وفائدة 5.875%. وارتفعت قيمة أوامر الشراء إلى أكثر من ستة مليارات دولار، وكان هنالك إقبال قوي من المستثمرين المحليين والأوروبيين والآسيويين والأميركيين.

ويُعد هذا الإصدار واحداً من أعلى الإصدارات التي حظيت بفائض اكتتاب في عام 2023، حيث وصل فائض الاكتتاب إلى 9.1 أضعاف، فيما سيتم استثمار عائدات السندات في فئات استثمار متوافقة مع شبكة التمويل الأخضر. وأسهمت هذه الصفقة في تنويع قاعدة المستثمرين من خلال جلب مستثمرين جدد، حيث جاءت نسبة كبيرة من الإقبال من جهات استثمارية جديدة لم تستثمر من قبل في سندات خاصة بـ«مبادلة».

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«مبادلة» تصدر أول سندات خضراء بـ 750 مليون دولارأصدرت شركة مبادلة للاستثمار، أول سندات خضراء في تاريخها، بقيمة 750 مليون دولار، لمدة 10.5 سنة، بعائد يبلغ 6.03% وفائدة 5.875%، وشهدت اقرأ أكثر ⮕

'مبادلة' تصدر أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولارأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / أصدرت شركة مبادلة للاستثمار، أول سندات خضراء في تاريخها، بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، لمدة 10.5 سنوات، بعائد يبلغ 6.03% وفائدة 5.875%، وشهدت عملية الإصدار إقبالًا قويًا من السوق. وارتفعت قيمة أوامر الشراء إلى أكثر من 6 مليارات دولار، وكان هنالك إقبال قوي من المستثمرين المحليين والأوروبيين والآسيويين والأمريكيين. اقرأ أكثر ⮕

«مبادلة» تصدر أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولارموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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