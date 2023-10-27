«مبادلة» تصدر أول سندات خضراء بـ 750 مليون دولار

عملية الإصدار إقبالاً قوياً من السوق. وارتفعت قيمة أوامر الشراء إلى أكثر من 6 مليارات دولار، وكان هنالك إقبال قوي من المستثمرين المحليين والأوروبيين والآسيويين والأمريكيين. ويعد هذا الإصدار واحداً من أعلى الإصدارات التي حظيت بفائض اكتتاب في عام 2023، حيث وصل فائض الاكتتاب إلى 9.1 ضعف، فيما سيتم استثمار عائدات السندات في فئات استثمار متوافقة مع شبكة التمويل الأخضر.

ويعكس هذا الإصدار التزام «مبادلة» بالاستثمار المسؤول وذلك قبل انعقاد مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي تستضيفه الإمارات نهاية شهر نوفمبر المقبل. وقال كارلوس عبيد، الرئيس المالي لشركة مبادلة للاستثمار: «يظل الاستثمار المسؤول عنصراً أساسياً في نهج أعمال مبادلة منذ إنشائها وما زال يمثل ركيزة أساسية في طريقة استثمارنا حتى اليوم. وتحرص مبادلة على التعاون مع الحكومات ومؤسسات الأعمال وشركات الاستثمار الرائدة في العالم من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم».

وأضاف أن «الإقبال القوي الذي شهده إصدار مبادلة الأول للسندات الخضراء من مختلف جهات الاستثمار، يقدم دليلاً آخر على قدرتنا على الوصول إلى أسواق الديون عبر مختلف الدورات والظروف الاقتصادية». (وام)

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