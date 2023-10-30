«كيزاد» تطور مركزين للأغذية والسيارات بكلفة 330 مليون درهم

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، عن تدشين أعمال تطوير البنية التحتية في مشروعي«مركز أبوظبي للأغذية»، و«المركز العالمي للسيارات – أبوظبي» بكلفة 330 مليون درهم، بالتزامن مع المشاريع الأخرى الجارية ضمن المنطقة (ب-1) في كيزاد المعمورة. وتأتي هذه الاستثمارات ضمن خطة مجموعة موانئ أبوظبي الخمسية للنفقات الرأسمالية (2023-2027) البالغة 15 مليار درهم.

واستمراراً لنهجها المتمثل في الشراكة مع الأفضل في العالم، أسندت مجموعة كيزاد مهمة وضع المخطط الرئيسي للمنطقة إلى «بارسونز»، كما أسندت كيزاد إلى شركة «إيكوم»، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات الاستشارية المتخصصة في تصميم البنية التحتية في العالم، مهمة تصميم البنية التحتية الثانوية لمركز أبوظبي للأغذية والمركز العالمي للسيارات. وتم تعيين «شركة سيف بن درويش» الإماراتية كمقاول لتنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية الأساسية في المنطقة (ب-1).

ويجري تطوير مركز أبوظبي للأغذية بالشراكة مع مجموعة غسان عبود، وبالتعاون مع شركة رونجيس الفرنسية، ويهدف إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والحد من هدر الطعام وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، ما يجعل من مركز أبوظبي للأغذية مشروعاً استراتيجياً، ومحركاً رئيسياً لمرونة الاقتصاد وحيويته، في دولة الإمارات. ومن المتوقع أن يصبح مركز أبوظبي للأغذية المركز الرئيسي في المنطقة لتجارة وتصنيع وتوزيع الأغذية والخدمات اللوجستية. headtopics.com

المركز العالمي للسيارات - أبوظبي، هو مشروع واعد آخر جار تطويره بالشراكة مع مجموعة غسان عبود، وواحد من أكبر المشاريع في المنطقة لخدمة قطاع السيارات. وسيضم المشروع مناطق مخصصة لمعارض السيارات، ومرافق للتخزين وقطع الغيار وورشاً للصيانة ومسارات اختبار، ودور للمزادات، ومرافق اجتماعية ومكاتب، إضافة إلى الخدمات اللوجستية ومكاتب الدعم الحكومي وخدمات الدعم التجاري.

وأضاف: «تعتمد مشاريع مركز أبوظبي للأغذية والمركز العالمي للسيارات على تطوير منظومات اقتصادية متكاملة على مساحة تربو على 6.5 كيلومتر مربع، لإحداث نقلات نوعية كبيرة في قطاعاتها، ومن المتوقع أن تسهم بنصيب كبير في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في اقتصاد دولة الإمارات، بما يتماشى مع سياسة التنويع الاقتصادي. وتهدف هذه المشاريع إلى دمج مجموعة من العناصر في منظومة متكاملة توفر للعملاء تجربة سلسة، وخدمات عالمية المستوى». headtopics.com

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