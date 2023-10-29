«كوالكم» تتوقع تغييراً كلياً في أجهزة الكمبيوتر بفضل الذكاء الاصطناعي

تعتمد أغلب أجهزة الكمبيوتر الشخصي على الرقائق الإلكترونية التي تنتجها شركات إنتل أو أيه.إم.دي أو آبل، فيما تتوقّع شركة صناعة الرقائق كوالكوم التي يتركز استخدام رقائقها في الهواتف الذكية، دخول رقائقها إلى صناعة الكمبيوتر الشخصي قريباً.

وترى الشركة، أن سبب استخدام رقائقها في أجهزة الكمبيوتر الشخصي هو الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يوفر أدوات إبداعية جديدة للقيام بوظائف مثل كتابة النصوص، وتحرير الصور، وتكوين الرسوم التوضيحية. وبفضل منصات الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل شات جي.بي.تي وبنج تشهد صناعة التكنولوجيا الأمريكية ضجيجاً كبيراً حول هذه التكنولوجيا، في الوقت الذي تدمج فيه كوالكوم تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي في أقوى الرقائق التي تنتجها بدءاً من وحدة المعالجة المركزية طراز أوريون.

ولكي تحول هذا الطموح إلى حقيقة، دخلت كوالكوم في شراكة مع شركات صناعة الكمبيوتر مثل إتش.بي وأيسر وأسوس وديل ولينوفو ومايكروسوفت، إذ تتوقع بدء بيع أجهزة كمبيوتر شخصي مزودة برقائقها اعتباراً من منتصف 2024. headtopics.com

ويمكن أن تكون المعالجات الجديدة التي تنتجها كوالكوم قوة رئيسية لتحسين الحوسبة السحابية. وأظهرت سلسلة معالجات الكمبيوتر إم من شركة آبل، سرعة أكبر وتوفيراً في استهلاك الطاقة، ما يسهم في إطالة عمر بطاريات الكمبيوتر المحمول. كما يمكن أن تساعد كوالكوم في تقديم مزايا مماثلة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

ثلاثية التكلفة والمخاطر والتعقيد تحجب بريق الذكاء الاصطناعيمن المتوقع أن يكون مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي... اقرأ أكثر ⮕

الدفاع المدني: الضربات الإسرائيلية تغير ملامح غزة وتدمر مئات المبانيأفاد الدفاع المدني في قطاع غزة، السبت، أن الضربات الإسرائيلية الليلة الماضية «دمرت كلياً» مئات المباني في غزة اقرأ أكثر ⮕

«جوجل» تطور الذكاء الاصطناعي بملياري دولارتراهن شركة «جوجل» بشكل كبير على شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. وخصصت شركة «ألفا بت»، الشركة الأم لـ«جوجل»، مليارى دولار لتمويل شركة «أنثروبيك» الناشئة التي تعمل على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي ومقرها سان فرانسيسكو الأمريكية اقرأ أكثر ⮕

أمريكا تمنع الذكاء الاصطناعي من إجراء المكالمات وكتابة النصوصموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

أمريكا تمنع الذكاء الاصطناعي من إجراء المكالمات وكتابة النصوصموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

كلاب تتكلم وتتفاعل وترد بسخرية على الأسئلة بـ«الذكاء الاصطناعي»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕