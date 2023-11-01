«كهرباء الشارقة»: استخراج براءة الذمة إلكترونياً

وأوضح حسين العسكر مدير إدارة خدمة المشتركين بالهيئة أن إطلاق هذه الخدمة الاستباقية يأتي في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن تكامل العمل المؤسسي وضمن استراتيجية الهيئة في مجال التحول الرقمي وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.
وأشار إلى أن هذه الخدمة ستيسر الإجراءات وتوفر الوقت والجهد على المتعاملين، وتعزز الثقة في الخدمات الحكومية الفعالة، وتساهم في رفع نسبة الرضا لدى المتعاملين واستقطاب المستثمرين للعمل بالشارقة، فبمجرد حصول المتعامل على عدم ممانعة من إخلاء العقار من البلدية تبدأ إجراءات إغلاق حساب المشترك من دون تقديم طلب أو أي مستندات أخرى مما يساهم في سرعة إنجاز المعاملة.
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WAMNEWS: كهرباء الشارقة تطلق خدمة استباقية جديدة لاستخراج براءة الذمة دون تقديم طلب بالتعاون مع البلديةالشارقة في الأول من نوفمبر / وام / أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقه بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقه خدمة استباقيه جديدة لإصدار براءة الذمه واقفال الحساب دون الحاجه لتقديم طلب أو مستندات أخرى للهيئة فعندما يحصل المشترك على رسالة عدم ممانعه من اخلاء العقار من قبل البلديه يتم مباشرة تفعيل طلب إلكتروني بنظام الهيئه لإصدار براءة الذمه من الهيئه...
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