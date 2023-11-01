«كــوادر» تستهــدف رفــع الحــد الأدنى لرواتب المواطنين في «الخــاص» إلى 12 ألف درهم

وتفصيلاً، أبلغ عيسى الملا «الإمارات اليوم»، بأن برنامج «كوادر» يجري دراسة هدفها رفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 12 ألف درهم شهرياً، ويتم حالياً عقد مقارنات بشأن الحد الأدنى للراتب الذي حدده البرنامج في وقت سابق وقدره 7500 درهم، وذلك بعد أن لوحظ أن القدرة الشرائية لدى المواطنين من موظفي القطاع الخاص شهدت تراجعاً بعد ارتفاع الأسعار، وتالياً كان من الضروري إعادة النظر في الرواتب.
واعتبر الملا أن هذا التوجه من الممكن أن توفر لأجله موارد، ويمكن تحقيق ذلك من أفكار عدة، ومنها تنفيذ توصية أصدرتها أخيراً إحدى لجان المجلس الوطني الاتحادي تتعلق بمساهمة الحكومة بجزء من الراتب من خلال صندوق وطني مخصص، يساعد القطاع الخاص في مساواة المواطن العامل لديه بالقطاع الحكومي من حيث الراتب.
وقال الرحومي، وهو الرئيس الأسبق للجنة التوطين في المجلس، لـ«الإمارات اليوم»، إن هذا المقترح يمكن أن تنفذه الحكومة بسهولة، بإحدى ثلاث طرق، أولها جعل الحد الأدنى للأجور إلزامياً، وينبغي على الشركات والجهات المختلفة العمل على إنجاح المشروع، مضيفاً أن «الطريقة الثانية تتمثل في تولي الحكومة فوارق الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمول هذه الفوارق من موازنتها، بينما الطريقة الثالثة هي تولي الشركات الزيادة في الرواتب والامتيازات، لقاء حصولها على تسهيلات حكومية، مثل ترسية مشروعات،...
وأعرب الرحومي عن استيائه من عقد البعض مقارنات بين مواطني القطاع الخاص والموظفين الأجانب، «فالمواطن تختلف متطلبات حياته كلياً عن الأجنبي، وعليه التزامات أسرية ومجتمعية ثقيلة، كما أن القطاع الحكومي دائماً يراعي هذه المسألة، ويجري تعديلات للرواتب والامتيازات بين الحين والآخر، حتى تتناسب مع كلفة الحياة، وهو ما ننادي بمثله في القطاع الخاص».
الإمارات العربية المتحدة عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕