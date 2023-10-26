«كريستيز» تستضيف مزاداً لـ58 عملاً من فنون الشرق الأوسط

وسيشمل المزاد مجموعة من الأعمال الفنية الحديثة والمعاصرة التي تعكس تنوع وغنى المشهد الفني في المنطقة.

وتتراوح القيمة التقديرية للأعمال المعروضة في المزاد بين 2000 جنيه إسترليني – 120 ألف جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن يحقق مبيعات إجمالية في المنطقة تتراوح قيمتها بين 1.2 و1.8 مليون جنيه إسترليني. ومن بين أبرز التحف المعاصرة المعروضة في المزاد عمل فني بعنوان «من المدينة الفعلية إلى المدينة الرمزية» للفنان السعودي أحمد ماطر (1979)، والذي يُعتبر أحد أبرز الشخصيات في الميدان الفني والثقافي، فهو يوثّق ويرصد بنظرة ممعنة واقع المملكة العربية السعودية المعاصرة.

ويقدم هذا العمل الفني رؤية شاملة وموسّعة حول الكثافة السكانية غير المألوفة، كما يرصد أشكال الهندسة المعمارية التقليدية التي لطالما اتسمت بها مكّة المكرّمة طوال العقود الماضية. ويضم المزاد لوحةً إبداعيةً بدون عنوان للفنانة الراحلة إيتيل عدنان (1925، بيروت - 2021، باريس)، وهي شخصية رائدة في المشهد الثقافي العربي - الأمريكي المعاصر، ولها باع طويلة في الأدب والشعر والفن. headtopics.com

وتعكس اللوحة النابضة بالحيوية رؤية الفنانة حول «تعدد الأبعاد والتزامن الآني»؛ حيث تلتقي العديد من الصور في مكان ما وتنصهر أبعادها وأفكارها ضمن تجربة وجدانية شاملة. ومن بين الأعمال الفنية الأخرى المشمولة في المزاد لوحة «عائلة فلاحية» للفنان محمود صبري (1927، بغداد - 2012، ميدنهيد)، وهي تحفة نادرة تعود جذور ملكيتها إلى مجموعة هذا الفنان العراقي، وتزامن رسمها مع سلسلة «جنازة شهيد» الشهيرة.

ومن بين أعمال المزاد الأخرى لوحة الفنان عبدالهادي الجزار (1925، الإسكندرية - 1966، القاهرة)، بعنوان «التجرّد» في عام 1955، وهي تأتي مباشرة من المجموعة الخاصة للفنان كما أنها مُدرجة في كتالوج الأعمال الفنية Raisonée من إعداد فاليري ديدييه. headtopics.com

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