«كايت بيتش».. 12 ساعة يومياً من النشاط ضمن تحدي دبي للياقة

وتكون مرافق القرية متاحة أمام الزوار لمدة 12 ساعة يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 1 ظهراً للمدارس، ثم من الساعة 3 عصراً وحتى 10 مساءً للجمهور، وفي عطلات نهاية الأسبوع من الساعة 7 صباحاً وحتى 10 مساءً. واستمتع زوار القرية بحصص تدريب متنوعة ومناسبة لكافة القدرات البدنية في أجواء رياضية مفعمة بالحيوية والنشاط، ووسط مشاركة مجتمعية واسعة من مختلف الأعمار والجنسيات.

وأعرب مشاركون في الفعاليات المتنوعة بالقرية عن سعادتهم بخوض تجربة التحدي والاستمتاع بأجواء المرح، مؤكدين أن «تحدي دبي للياقة» مبادرة فريدة من نوعها لنشر الوعي بأهمية الرياضة في الحفاظ على الصحة، وقال الهندي يعقوب عبد الرحمن، أحد المشاركين، أنه قضى وقتاً ممتعاً مع صديقه في ممارسة لعبة البادل رياضتهما المفضلة وسط أجواء رائعة، وأضاف: أحرص على المشاركة باستمرار في مبادرة التحدي بشكل سنوي وفي رياضات مختلفة وخاصة البادل رياضتي المفضلة وتحدي دبي للجري، وجلسات اليوغا وغيرها، إنه أمر رائع جداً...

وصرح الإنجليزي فيليب أنه منبهر بأجواء القرية الساحرة التي تثير حماس الزوار وتحفزهم على خوض تجربة التحدي وممارسة الرياضة، وقال: أنا سعيد بالمشاركة في تحدي دبي للياقة، وأعتبر نفسي محظوظاً بالعيش في دبي لما توفره من بنية تحتية على مستوى عال تحفز كافة أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة في كل مكان.

وتضم القرية 24 منطقة مخصصة للنشاط الرياضي والمرح منها مدينة الألعاب المائية برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، وهي عبارة عن مسار حواجز مائي قابل للنفخ بطول 40 متراً مصمم للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات فما فوق.

وحلبة «سن أند ساند سبورتس بوكسنغ رينغ» المخصصة لعشاق الملاكمة والفنون القتالية المختلفة. ومنطقة «رفع الأثقال وركوب الدراجات الثابتة» من ميرا للتطوير العقاري، وتشمل مجموعة من حصص التجديف والدراجات الهوائية الثابتة المصممة للاستفادة إلى أقصى حد من التمارين الرياضة، بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية في الهواء الطلق مجهزة لممارسة التمارين الرياضة المعتادة أو الانضمام إلى تمارين «هييت» عالية الكثافة ومنطقة ليبتون لليوغا والصحة.

