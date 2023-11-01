«قمَّة المعرفة» تنعقد في دبي الشهر الجاري

وتُعقد القمَّة في دورتها الثامنة تحت شعار «مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة»، وتركِّز على دور المعرفة في إرساء دعائم مدن المعرفة، التي تشكِّل ركائز أساسية للنموذج الاقتصادي المستقبلي، وتوفِّر بيئاتٍ محفزة للابتكار والإبداع، وترتقي بجودة حياة الأفراد ونماء المجتمعات.
كما تسلِّط القمَّة في جلساتها الضوء على نتائج «مؤشِّر المعرفة العالمي»، المؤشر الفريد من نوعه على مستوى العالم، بهدف رصد الواقعِ المعرفي على مستوى دول العالم، ومعرفة نقاط القوة والضعف في الدول التي يغطيها المؤشِّر، وتركيز الانتباه على التلازُم بين المعرفة والتنمية وسبُل مواكبة التغيرات.
وقال: «العالم كان في السابق يعتمد على المهارات ومن ثم تحول إلى الاعتماد على الشهادات إلا أن العالم سيشهد تغيراً واضحاً في هذا الاتجاه في مختلف المجالات وسيعود للاعتماد على المهارات من جديد» مشيراً إلى أن القمَّة باحتسابها الحدث المعرفي الأبرز عالمياً، تشكِّل منصةً رائدة لتبادل الخبرات والأفكار وتدعم مسارات إنتاج ونشر المعرفة في أنحاء العالم.
وقال خالد عبدالشافي، مدير المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «تعدُّ قمَّة المعرفة من أبرز الفعاليات المعرفية التي تناقش مستقبل العالم وتحدياته، متيحة منصةً لتعزيز التعاون بين أقطاب المجتمعات العلمية والأكاديمية والمعرفية، وتسليط الضوء على أهمية العلم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة أفراد المجتمعات في أنحاء العالم، ونفخر بشراكاتنا مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وتعاوننا الثنائي على تنظيم هذه القمَّة نظراً لدورها...
وتعد «قمَّة المعرفة» من الفعاليات المتميزة والنوعية التي تساعد على نشر الوعي بالمعرفة وأهميتها في بناء مدن ومجتمعات المستقبل.
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