«قمَّة المعرفة» تنعقد في دبي الشهر الجاري

وتُعقد القمَّة في دورتها الثامنة تحت شعار «مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة»، وتركِّز على دور المعرفة في إرساء دعائم مدن المعرفة، التي تشكِّل ركائز أساسية للنموذج الاقتصادي المستقبلي، وتوفِّر بيئاتٍ محفزة للابتكار والإبداع، وترتقي بجودة حياة الأفراد ونماء المجتمعات.

وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن القمَّة تهدف إلى إبراز الدور الحيوي للمعرفة في تحقيق التنمية المستدامة، وتستعرض الاتجاهات الكبرى المؤثِّرة في إرساء دعائم مدن المستقبل.

وأوضح ابن حويرب أن تنظيم القمَّة يأتي في سياق الجهود والمساعي الرامية إلى دعم رؤية دولة الإمارات في تمكين الأفراد معرفياً ورفدهم بمهارات المستقبل معرباً عن فخر المؤسَّسة بشراكتها الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتعاون الثنائي الوثيق على تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى نشر المعرفة، مثل «مؤشِّر المعرفة العالمي» ومبادرة «مهارات المستقبل للجميع».

وقال الدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نهدف من شراكتنا مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، حيث نعمل على إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز قدرات الدول لبناء مجتمعات المعرفة عبر العديد من المبادرات الفريدة والمتنوعة، والتي تخدم فئات مختلفة من المجتمعات العربية ومنها على سبيل المثال مؤشر المعرفة العالمي ومبادرة «مهارات المستقبل للجميع»، والتي نهدف منها إلى توفير فرص تطوير وتنمية مهارات مواطني...

