«قبلة المونديال».. «فيفا» يعاقب روبياليس بالإيقاف 3 سنوات

«فيفا» يعاقب رئيس الاتحاد الإسباني السابق روبياليس بالإيقاف 3 سنواتقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الاثنين، إن لجنته التأديبية عاقبت لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم بالإيقاف لثلاث سنوات، ومنعته بناء على ذلك من ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة الشعبية خلال هذه المدة.

وأضاف: «ترتبط هذه القضية بالأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في 20 أغسطس/آب 2023، والتي أوقف بناء عليها السيد روبياليس بصفة مبدئية لمدة 90 يوماً». وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن مؤخراً إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس على المستويين المحلي والدولي، بعد فضيحة تقبيل المهاجمة جيني إيرموسو، عقب فوز إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات على إنجلترا 1-0 في سيدني.

وتعرض روبياليس لانتقادات شديدة من قبل لاعبي كرة القدم الآخرين ووسائل الإعلام، وحتى من قبل رئيس الوزراء الإسباني، الذي دعاه إلى التنحي عن منصبه. وبعد تلك الضغوطات تقدم روبياليس باستقالته من منصبه. (رويترز) headtopics.com

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