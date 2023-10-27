«فيريستات» تطلق تطبيقاً لدعم المستثمرين العقاريين

أعلنت شركة «فيريستات» الرقمية المتخصصة بفحص العقارات ومقرها دبي، عن تعزيز معاملات القطاع العقاري عبر منصة جديدة تقوم بتزويد المشترين والمستأجرين المحتملين بدراسات دقيقة وشاملة ونزيهة لجودة الممتلكات العقارية.

وتعتمد «فيريستات» على حساسات متطورة وتقنية تصوير متقدمة لاكتشاف المشاكل التي تتطلب فحصاً دقيقاً، كما يساعد نظام المنصة القائم على الذكاء الاصطناعي وتكامل تحليلات البيانات في تحديد الأنماط والمخاوف المحتملة، ما يزود العملاء بمعلومات قيّمة لاعتبارات التصميم المستقبلية. وأسهمت تقنيات «فيريستات» في تطوير المعاملات العقارية بدبي، ومعالجة القضايا المرتبطة بالثقة والمساءلة في القطاع، وبالتالي تبسيط العمليات والحد من عمليات التأخير والتردد.

وأكد سهيل داووداني، المدير الإداري لدى «فيريستات»، أهمية التطبيق الجديد في ضوء توجه دبي لتجديد مؤشر بدل الإيجار الرسمي ليشمل عامل الجودة والمرافق أثناء تحديد أسعار الإيجارات. وقال: تتطلب المعاملات العقارية رأس مال كبيراً، ما يزيد من تعقيدات سير المعاملات. ويمكن لشهادة معتمدة صادرة بعد عملية فحص معتمدة أن تخفف بعض المخاوف وتسرّع سير المعاملات في أسواق العقارات الأساسية والثانوية. headtopics.com

وتشير مصادر القطاع إلى سعي صناع القرار لربط أسعار العقارات بجودتها والمرافق التي تشملها بدلاً من التوجهات الحالية القائمة على المنطقة والمحيط المجتمعي والعلامة التجارية.

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