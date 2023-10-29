«فوكس نيوز»: دبي وجهة إجازات الشتاء والصيف

أو الإثارة أو الفنون المعمارية أو الأنشطة المقدمة. ناصحاً المتابعين بعدم تفويت زيارتها عند التخطيط لقضاء إجازة شتوية أو صيفية في الإمارة.

وقالت «فوكس نيوز»: «تعد دبي مكاناً ممتعاً يستحق الزيارة طوال العام، من صعود قمة أطول مبنى في العالم، إلى التزلج على سفوح منحدر داخلي، مروراً باستكشاف أعمق حوض سباحة أيضاً. وغير ذلك. لكن في حال كان الطقس الحار صيفاً لا يناسبك، يمكنك التخطيط لزيارتها خلال الشتاء الأكثر دفئاً».

ولأنه من المؤكد أن الرحلة إلى دبي ستكون مزدحمة بالأحداث والفعاليات وفرص التسوق، رشّحت القناة الإخبارية الأمريكية للقراء جانباً من الأماكن، التي تسترعي الاهتمام لقضاء إجازة ممتعة، مشيرة إلى أهم ما يميز كل معلم. headtopics.com

وجاء في المقدمة برج خليفة: أطول مبنى في العالم، ثم دبي مول: أحد أكبر مراكز التسوق حول العالم، ونافورة دبي: إحدى أكبر النوافير عالمياً. كما رشحت حديقة أكوافنتشر أتلانتس: أكبر حديقة مائية في العالم، وأورا سكايبول: أعلى حوض سباحة بإطلالة بانورامية في العالم، ومول الإمارات: ويضم «سكي دبي» أكبر حديقة تزلج داخلية في العالم.

ومن المعالم، مسجد جميرا: من أهم وأقدم الوجهات التاريخية والسياحية في دبي، بسياسة الأبواب المفتوحة والعقول النيّرة، وديب دايف دبي: أعمق حوض غوص في العالم. كذلك رشحت زيارة فعاليات وأحداث ممتعة في صحراء دبي، وسكاي دايف دبي: من أكثر الأماكن شعبية للقفز بالمظلات في العالم، وحديقة ميركل جاردن: أكبر حديقة للزهور الطبيعية في العالم مع أكثر من 150 مليون زهرة متفتحة. headtopics.com

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«زد/ ين»: دبي وجهة الشركات الراغبة في النموموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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