«فلاي دبي» تحط في القاهرة وبوزنان | صحيفة الخليج

بدأت فلاي دبي رحلاتها المنتظمة إلى كل القاهرة وبوزنان في 29 أكتوبر حيث هبطت الرحلات الافتتاحية في مطار سفنكس الدولي (SPX) ومطار بوزنان (POZ). واستقبلت كلتا الرحلتين برشاشات المياه التقليدية ووفود رسمية من كلا المطارين، لتصبح فلاي دبي أول شركة طيران من دولة الإمارات تشغل رحلات مباشرة إلى هذه المطارات.

ومع بدء رحلاتها إلى القاهرة وبوزنان، توسع فلاي دبي شبكتها في مصر إلى وجهتين، بما في ذلك الإسكندرية والقاهرة، وفي بولندا إلى ثلاث وجهات هي كراكوف وبوزنان ووارسو. وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «نحن سعداء برؤية شبكتنا تصل إلى آفاق جديدة مع إضافة القاهرة وبوزنان. لقد أطلقنا أكثر من 20 وجهة منذ بداية العام 2023 ونمت شبكة فلاي دبي إلى أكثر من 120 وجهة تمتد من إيطاليا إلى ماليزيا. مازلنا ملتزمون بتعزيز الربط الجوي من دولة الإمارات إلى الأسواق غير المخدومة عبر مركز الطيران في دبي ولعب دور حيوي في دعم النمو الاقتصادي وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة في المنطقة.

وتعليقاً على بدء العمليات إلى القاهرة، قال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: «لطالما كانت مصر سوقاً مهماً لفلاي دبي لقد رأينا تسارع الطلب المتزايد على خط الإسكندرية منذ أن بدأنا عملياتنا في عام 2009. وستمكن خدمتنا اليومية الجديدة إلى القاهرة المزيد من العملاء من دولة الإمارات والمنطقة من الوصول المباشر إلى المدينة عبر مطار سفنكس بموقعه المميز. headtopics.com

ومع تشغيل ثلاث رحلات اسبوعيا الى بوزنان يرتفع اجمالي اعداد رحلات فلاي دبي في بولندا الى 17 رحلة اسبوعيا إلى كراكوف وبوزنان ووارسو. وقال جرزيجورز بيكوفسكي، نائب رئيس هيئة مطار بوزنان-لافيكا: «يعد بدء رحلات فلاي دبي المباشرة من بوزنان إلى دبي انجازا في عملية تنمية شبكة مطار بوزنان. ومع بدء الرحلات في 29 أكتوبر دبي وبوزنان نلاحظ الشعبية الكبيرة لهذا الربط الجوي بين المدينتين.

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فلاي دبي تدشن رحلاتها الى القاهرة وبوزنان البولنديةدبي في 30 أكتوبر / وام / بدأت فلاي دبي رحلاتها المنتظمة إلى القاهرة وبوزنان البولندية أمس، حيث هبطت الرحلات الافتتاحية في مطار سفنكس الدولي (SPX) غرب القاهرة ومطار بوزنان(POZ) في بولندا ، لتصبح فلاي دبي أول شركة طيران من دولة الإمارات تشغل رحلات مباشرة إلى هذه المطارات. وستعمل الرحلات بين المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي إلى مطار سفنكس الدولي يومياً. اقرأ أكثر ⮕

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