«غوريلا» تتسبب بأزمة لنجم يونايتد الشاب

ونشر ابن الـ 19 عامًا صورة على منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، ويظهر فيها لاعبو يونايتد وهم يحتفلون بعدما تصدى الحارس الكاميروني أندريه اونانا لركلة جزاء خلال فوز الفريق على كوبنهاغن الدنماركي 1-0 في منتصف الأسبوع ضمن دوري أبطال أوروبا، وأرفقها بالرموز التعبيرية للغوريلا.

وحذف في ما بعد اللاعب ما نشره، وعمد أونانا الذي تصدى لركلة الجزاء في الثانية الأخيرة من المباراة التي اقيمت في أولد ترافورد، للدفاع عن زميله قائلاً انه قصد التعبير عن «القوة والسلطة»، مضيفاً ان هذا «الأمر لا يجب ان يذهب إلى مكان ابعد».

لكنّ الاتحاد الإنجليزي سبق ان عاقب لاعبين استخدموا ما قد يعتبر إساءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعتقد انّ الاتحاد ساءل غارناتشو حول الموضوع. وأوقف مهاجم يونايتد السابق الأوروغويوياني إدينسون كافاني لثلاث مباريات مع غرامة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني في عام 2020 لاستخدام المصطلح الإسباني «negrito» (شخص أسود صغير) تحت منشور له على انستغرام. headtopics.com

كذلك، أوقف العام الماضي اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا لمباراة واحدة وغُرّم من قبل الاتحاد الأنجليزي بسبب تغريدة نشرها قارن فيها بين زميله الفرنسي بنجامان مندي وشخصية كارتونية من ذوي البشرى السوداء. إلا انّ تن هاغ ظهر مرتاحاً حيال المسألة خلال مؤتمره الصحفي الجمعة، وقال «لست (قلقا بشأن الإيقاف) في هذه اللحظة».وأضاف «لكن ما ترونه وأستطيع أن أؤكده وأريد التأكيد عليه هو أننا معًا ومتحدون وقد رأينا ذلك في موقف أندريه أونانا».

ويستعد يونايتد لمواجهة جاره سيتي الأحد على ملعب أولد ترافورد بعدما احرز ثلاثة انتصارات متتالية غير مقنعة في مختلف المسابقات.

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