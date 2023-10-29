«غرفة العمليات الافتراضية» ترسخ ثقافة الابتكار في شرطة دبي

اطلع اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، على مشروع «غرفة العمليات الافتراضية»، الذي يُعد من تطبيقات الواقع الافتراضي في تدريب وتأهيل العاملين في إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، الذي يأتي في إطار جهود القيادة العامة لشرطة دبي المتواصلة لبناء كفاءاتها وكوادرها وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي من خلال توفير خدمات تدريبية بمواصفات عالمية لتعزيز العمل الأمني، وبناء نُظم تعلم ذكية تواكب التطورات والتغيرات المستقبلية.

اطلع اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، على مشروع «غرفة العمليات الافتراضية»، الذي يُعد من تطبيقات الواقع الافتراضي في تدريب وتأهيل العاملين في إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، الذي يأتي في إطار جهود القيادة العامة لشرطة دبي المتواصلة لبناء كفاءاتها وكوادرها وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي من خلال توفير خدمات تدريبية بمواصفات عالمية لتعزيز العمل الأمني، وبناء نُظم تعلم ذكية تواكب التطورات والتغيرات المستقبلية.

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