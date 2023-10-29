«غرفة الشارقة» تدعم مصنعي المجوهرات والعطور الإماراتيين

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الأعمال الوطنية عبر إطلاق المبادرات والبرامج الابتكارية وتوفير منصات تسويقية لتشجيع أصحاب الأفكار والمشاريع على تنمية أعمالهم وتزويدهم بالتدريب.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع عدد من رواد منصتي «صاغة الإمارات» و«الإماراتيين للعود والعطور» بهدف دعم رواد الأعمال والمواهب الإماراتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في صناعة العطور والذهب والمجوهرات.
شهد اللقاء منى السويدي مدير المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومسؤولة المنصتين، وتم عرض نتائج مشاركة رواد الأعمال في المعرضين وأهميتها في تطوير مهاراتهم الحرفية والتسويقية، والترويج لمنتجاتهم وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم إلى جانب الاطلاع على تجارب العارضين الكبار والتواصل معهم من أجل تبادل الخبرات والتجارب. headtopics.com
وأكدت السويدي حرص الغرفة على إشراك المنصتين في الأحداث المتخصصة المحلية والعالمية بهدف إثراء خبراتهم وتنمية مواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للترويج لمنتجاتهم والتعرف على متطلبات السوق المحلية والعالمية والتواصل والانفتاح بشكل أكبر مع كبرى العلامات التجارية العاملة في هذه المجالات.
وثمن المشاركون في المنصتين دور غرفة الشارقة ودعمها المتواصل وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض، فضلاً عن تنظيم الدورات وورش العمل التي أسهمت في تعزيز خبراتهم المهنية، إلى جانب التسهيلات التي تقدمها لتعزيز مشاركتهم في المعارض والدورات الخارجية. headtopics.com