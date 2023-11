«غرف دبي» تتعاون مع «هامبورغ» لتأسيس «ممر الابتكار»

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل دخول الشركات الناشئة في دبي وهامبورغ أسواق المدينتين، وتعزيز التعاون بين منظومتي الابتكار، وممارسة الأعمال بين الجانبين في مجال توفير الأدوات التي تحتاجها الشركات للنمو، مثل الأبحاث والتطوير ورأس المال الاستثماري وبيئات الاختبار ،بشكل يسمح لها بدخول أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الخارجية.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الاتفاقية الموقعة مع غرفة تجارة هامبورغ تعتبر فريدة من نوعها، حيث تربط مجتمعي الأعمال في المدينتين بشراكة في مجالات الابتكار والأبحاث والتوسع الخارجي، الأمر الذي سيساهم في تعزيز تنافسية شركات المدينتين، وقدرة شركات دبي على الاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات والخبرات العالمية.

وأضاف لوتاه: «أولويتنا تحسين وتطوير بيئة الأعمال في إمارة دبي، وشراكتنا مع غرفة تجارة هامبورغ تخدم هذه الأولوية الاستراتيجية، وتفعّل من جهودنا لخدمة مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته وقدرته على مواجهة التحديات من خلال الابتكار في إيجاد الحلول الملائمة».

بدوره، قال الدكتور مالتي هيني، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة هامبورغ: «تتميز كل من هامبورغ ودبي بأن منظومتي الابتكار في المدينتين تكملان بعضهما بعضاً بشكل مثالي. وتتمتع هامبورغ بقطاع صناعي كبير يشمل الصناعات الأساسية، مثل النحاس والألومنيوم والصلب، والتي تعتبر مهمة في مجال تحول الطاقة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الطيران. وتوفر هامبورغ لمجتمع الأعمال في دبي الفرصة للاستفادة من التواصل مع مؤسسات بحثية مرموقة، وبنية تحتية بحثية متطورة، واقتصاد متنامٍ لعلوم الحياة.

وتركز اتفاقية التعاون على الابتكار لصياغة مستقبل الاقتصاد، حيث يعتبر الابتكار ضماناً للتنافسية، ويعزز من جودة الحياة ويخلق فرص عمل، باعتباره كذلك جزءاً من الحلول لمواجهة التحديات. وتعتبر الشركات المحفز الأساسي للحلول والمنتجات والتقنيات المبتكرة.

