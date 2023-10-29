«عياش» بطلاً لكأس الجاهلي في افتتاح موسم سباقات العين

استهل المهر «عياش» لياس للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الموسم الجديد لسباقات المضمار العيناوي 2023-2024 والذي انطلق أول من أمس، على خير نسق، ليتوج بلقب الجاهلي في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، وركض المهر البالغ من العمر أربع سنوات برشاقة تحت قيادة برناردو بينيرو، وبإشراف ماجد الجهوري، مبتعداً عن ملاحقه المباشر بفارق 2.75 طول، وقاطعاً المسافة في زمن قدره 1:53:17 دقيقة.

ونجح (كاني دو فاوست) لفاتن أحمد وإشراف عادل مشاحي، وتحت قيادة ساندرو بايفا، في الحصول على لقب القطارة بالشوط الثاني لمسافة 1400 متر، وبفارق 3.5 أطوال عن أقرب ملاحقيه. وتوج الجواد (تاج العز) لاسطبلات ابن شهوان للخيول العربية، وبإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة برناردو بينيرو، بلقب المسعودي في الشوط الخامس فيما فاز الجواد (الغربي) لسيف عشير على سليمان المزروعي، وبإشراف أبو بكر داؤود وبقيادة ساندرو بايفا، بلقب زاخر بالشوط السادس ومنح الفوز للفارس.

موضحاً أن نادي العين بمتابعة وإشراف الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والغولف، ومطر اليبهوني رئيس اللجنة المنظمة للسباقات، يحرص على تقديم الصورة المتميزة من التنظيم لجميع البطولات، انطلاقاً من دوره المحوري وخبرته الطويلة التي تمتد إلى 14 عاماً في استضافة الفعاليات الرياضية المختلفة. headtopics.com

وتوقع الناصري، أن يكون الموسم الجديد متميزاً، لأهمية الفعاليات المقررة، وبما يوفره النادي من خيارات متنوعة أمام جماهير وعشاق ومحبي سباقات الخيول بمضمار نادي العين، والفعاليات الأخرى المقررة تزامناً مع عيد الاتحاد.

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