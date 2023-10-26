«عربية السباحة» اليوم

تنطلق، اليوم، بمسبح مدينة محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، منافسات البطولة العربية السادسة للسباحة للعمومي (رجال وسيدات)، بمشاركة 140 سباحاً وسباحة من 16 دولة عربية، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، برعاية وتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للسباحة، ونادي أبوظبي للرياضات المائية. تشارك في البطولة منتخبات البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، سوريا، العراق، عمان، قطر، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، اليمن والإمارات، بوجود 140 سباحاً وسباحة.

وأكد مدير البطولة عبدالله الوهيبي أن اللجنة المنظمة على أهبة الاستعداد لاستقبال هذا الحدث العربي، الذي يشهد تجمعاً رياضياً كبيراً، وذلك بعد النجاح اللافت للبطولة العربية للسباحة، التي أقيمت في أبوظبي في العام 2021، وتشكل استضافة أبوظبي للنسخة السادسة من هذه البطولة علامة بارزة، في رزنامة الفعاليات الرياضية والأحدث الدولية، التي تستضيفها أبوظبي على مدار العام.

وأضاف الوهيبي: «إن البطولة ستكون فرصة سانحة للاتحادات العربية الأعضاء، لإعداد السباحين من أجل المنافسات العالمية المقبلة، ومنها بطولة العالم للسباحة 2024 بالدوحة، ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024».

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