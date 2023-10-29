«عجمان للتنمية الاجتماعية» تسعد 80 من كبار المواطنين وأصحاب الهمم

استضافت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، 80 من كبار المواطنين، وأصحاب الهمم والأطفال، وذلك ضمن مبادرة «أنتم الخير والبركة»، التي تحتفل بها الجمعية سنوياً، تزامناً مع يوم المسن العالمي خلال أكتوبر، وذلك بهدف إسعادهم وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم من خلال تلك المناسبة.

وتخلل المبادرة تنظيم فطور جماعي بمطعم الخيمة التراثي في دبي، بحضور أحمد الفورة رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، ومنى صقر المطروشي مدير عام الجمعية، وعدد من موظفات دائرة المالية بعجمان وغرفة وصناعة عجمان، إضافة إلى إقامة فعاليات شعبية وتراثية وثقافية، ورقصات شعبية، قدمتها فرقة الشاعر الحربية، كما تم تبادل الأحاديث والذكريات مع فئة كبار المواطنين لما لهم من أهمية وبركة في نسيج المجتمع المحلي.

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'عجمان الاجتماعية' تشارك في حملة 'تراحم من أجل غزة'عجمان في 28 أكتوبر / وام / شارك جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حملة ' تراحم من أجل غزة ' والتي تستهدف دعم المتأثرين في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

«عجمان الاجتماعية» تشارك في «تراحم من أجل غزة»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

«عجمان الاجتماعية» تشارك في «تراحم من أجل غزة»شاركت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حملة «تراحم من أجل غزة» والتي تستهدف دعم المتأثرين في قطاع غزة. وأكد أحمد حسن الفورة رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن مشاركة أعضاء وموظفي الجمعية في هذه الحملة الإنسانية، تأتي توافقاً مع جهود دولة الإمارات الإنسانية، لمساعدة المتضررين في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

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من سيكون بطل فئة أصحاب الهمم في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي؟موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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