«عبد الواحد الرستماني» تتعاون مع «شيري» لتمكين قطاع السيارات في الإمارات

أعلنت شركة عبدالواحد الرستماني، الموزع الرائد للسيارات في الإمارات، عن توصلها إلى شراكة توزيع حصرية مع «شيري»، إحدى أبرز شركات تصنيع السيارات في الصين. وتجمع الشراكة شركتين عملاقتين تتمتعان بالقدرات الفائقة والخبرات الطويلة، إلى جانب السعي الجاد لتحقيق التميز في سوق السيارات على مستوى دولة الإمارات.

وتبدي «شيري» التزاماً راسخاً بالابتكار في مجالها لتعزيز تجربة المستخدم من خلال تطوير منتجاتها المعززة بالتكنولوجيا الذكية، وإحراز التفوق بالاعتماد على أرقى تقنيات الاتصال، إضافة إلى تبنيها نهجاً يتمحور حول الربط الشبكي. واستناداً إلى ثورة إنترنت المركبات القائمة على الذكاء الاصطناعي، يسهم كل طراز تقدمه الشركة في تبسيط القيادة والارتقاء بفعاليتها.

ويشكل هذا التركيز على الابتكار والسلامة أساس الشراكة بين الطرفين، لدعم طموحاتهما للتوسع في الإمارات. وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني للسيارات: تعتبر مجموعتنا منارة للتميز والابتكار في سوقها منذ ما يزيد على 50 عاماً. headtopics.com

وأضاف: إن إضافة المركبات الكهربائية الهجينة من شيري إلى أسطولنا، يؤكد على التزامنا المشترك إزاء نشر التوعية البيئية، مع ضمان ميزات رائعة في كفاءة استهلاك الوقود. من جهته قال شين زيانتيان، مدير عام شركة شيري الشرق الأوسط: تمكنت شيري من تعزيز مكانتها كلاعب رائد في عالم السيارات، مستندة في ذلك على تاريخها العريق لأكثر من 26 عاماً كرست جهودها خلالها على الابتكار التكنولوجي وتطوير المنتجات. ومن شأن شراكتنا مع مجموعة عبدالواحد الرستماني بإرثها العريق في المنطقة، أن تدعم علامتنا التجارية، مع الاستفادة من خبرتها الإقليمية ورؤيتها في السوق، وإبراز التزامنا بالاستدامة والحلول الرائدة.

وتقوم الشراكة بين الطرفين على الالتزام المشترك بتحقيق التميز، وتعزيز الابتكار، وإعطاء الأولوية لرضا العملاء، كما يتمتعان بالقدرات الكافية التي تتيح لهما استكشاف الفرص الجديدة، وتزويد العملاء بتجارب مريحة تماماً، وإرساء معايير عملية قابلة للاستخدام. headtopics.com

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