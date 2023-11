«طرق دبي» تنجز أعمال طرق داخلية بطول 1.9 كم ضمن مشروع محمد بن راشد للإسكان في الورقاء 4

وقال حمد الشحي، مدير إدارة الطرق بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: «تسعى الهيئة إلى تحسين ربط المناطق السكنية بشبكة الطرق بإمارة دبي من خلال إنجاز أعمال الطرق الداخلية، التي تتضمن كذلك إنشاء المداخل والمخارج في تلك المناطق، والتي تساهم بدورها في تسهيل حركة الدخول والخروج للسكان والزوار، وهو ما يرفع من كفاءة الحركة المرورية للطرق الداخلية في الأحياء السكنية».

وأضاف الشحي «شملت أعمال الهيئة في منطقة الورقاء الرابعة، تنفيذ طرق داخلية بطول 1.9 كم وممرات للمشاة بطول 3.6 كم على الاتجاهين، وإنشاء مواقف جانبية لـعدد 66 مركبة، بالإضافة إلى تركيب 57 من وحدات الإنارة في تلك المنطقة، ويبلغ مجموع الفلل المستفيدة من تلك الأعمال 136 فيلا ضمن مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان»,الإمارات تقود الجهود العالمية بمشاريع مستدامة في جزر المحيط الهادئ

