«طالبوا بنقلهم إلى مكان آخر».. مهاجرون يعطلون ميناء رودس

وغالبية الذين شاركوا في الاحتجاج كانوا قد أُنقذوا بعد عبورهم البحر الأبيض المتوسط المحفوف بالمخاطر، ثمّ نُقلوا إلى رودس للمعالجة. وعرقل المهاجرون تدشين سفينة «نيسوس خيوس»، ما أدّى إلى منعها من مغادرة الجزيرة وبالتالي منع سفينة أخرى من الرسو.

وقال خفر السواحل إنّهم طالبوا بالصعود على متن السفينة لنقلهم على الفور من الجزيرة إلى البر الرئيسي اليوناني أو إلى مكان إقامة مناسب. وكانت المفاوضات جارية بين شرطة الميناء والمهاجرين. وقالت مصادر من وزارة الهجرة واللجوء اليونانية: إنها خصصت أماكن بحسب الحاجة في مرافق استقبال تابعة لها، لتسجيل وإيواء جميع المهاجرين في الجزيرة، إذ لا تضم جزيرة رودس مراكز استقبال. وأضافت أن «عمليات النقل من الجزيرة تتم بانتظام» بإشراف الشرطة وخفر السواحل.

ووفقاً لأرقام رسمية، وصل عشرة آلاف و790 مهاجراً ولاجئاً إلى اليونان في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، أي ضعف العدد المسجّل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، والذي بلغ 5216.

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