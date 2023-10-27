«ضانا الإبداعي» يحتفي بفلسطين | صحيفة الخليج

، ويشتمل على مشاركات متنوعة في مجالات الخط العربي والتصوير الفوتوغرافي والنحت والرسم والفنون السمعية والبصرية.

وقالت هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية، خلال افتتاح الملتقى: هذا الحدث أصبح مقصداً بارزاً للفنانين في المملكة والوطن العربي لقدرته على جمع عشرات الأعمال الجديدة المواكبة لإبداعاتهم المتميزة ومستجدات المجتمع وما يحيطنا.

وأضافت: الفنانون يظهرون في هذا الملتقى سنوياً، إنهم على تماس واضح بالقضايا الوطنية والإنسانية ويستجيبون برهافة حسهم واستخدام أدواتهم ومواهبهم في تقديم الواقع برؤى مختلفة. وأكدت النجار أن المعرض الذي شارك في تقديم أعماله- بين الرسم بأنواعه والخط العربي والأشكال البصرية- مجموعة فنانين يعد تضامناً مع فلسطين وينتصر للضحايا في غزة، ويعتبر تجديداً للعمل الثقافي ظل ظروف استثنائية. headtopics.com

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