«صواعق تعرقل جهود الإطفاء».. حرائق أستراليا تودي بشخص وتدمر منازل

وتعقّد صواعق برق جافة ناجمة عن عواصف رعدية غير مترافقة بأمطار، الجهود بإشعالها حرائق في الغابات الجافة، بحسب جهاز الإطفاء. وتصارع الفرق حالياً نحو 20 حريق غابات في أنحاء الولاية، بحسب بيتر هوليير، مساعد مفوض جهاز الإطفاء والطوارئ في كوينزلاند.
وأحد أعنف الحرائق قرب تارا، أتى على أكثر من 20 ألف هكتار من الأراضي منذ اندلاعه مطلع الأسبوع، على ما قال لشبكة «إيه بي سي» العامة. ودمر ذلك الحريق 32 منزلاً حتى الآن. وتوقع هوليير ارتفاع العدد لعدم تمكن الفرق من الوصول إلى مساحات محترقة في الغابات. وأمضى قرابة 250 شخصاً فروا من منازلهم، ليل الخميس في مراكز إيواء، وفق مسؤولين.
وعثر على رفات شخص لم تعرف هويته في تارا، الثلاثاء، بحسب شرطة كوينزلاند. وقال هوليير: إن صواعق برق جافة ضربت الولاية في الليلتين الماضيتين. وأضاف أن تلك الصواعق تتسبب في «اشتعال حرائق جديدة»، موضحاً أن فرق الإطفاء تسعى لإخمادها وسط مستويات حرارة مرتفعة وصلت إلى 42 درجة قبل أن تبدأ بالتراجع. وتعاملت فرق الإطفاء في كوينزلاند مع 400 حريق حتى الآن هذا الأسبوع.وتواجه أستراليا موسم حرائق الغابات الأكثر شدة منذ 2019-2020، عندما اندلعت حرائق غابات على امتداد الساحل الشرقي لأستراليا، دمرت مساحات شاسعة من الغابات وقضت على ملايين الحيوانات وغطت مدناً بالدخان. headtopics.com
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