«صحة أبوظبي» تطلق برنامجاً تدريبياً لطب الجينوم السريري والاستشارات الوراثية

وجاء إطلاق البرنامج بحضور كل من منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، والدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وحميد عبدالله الشمري، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والأستاذ الدكتور سير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة وعدد من الممثلين عن المؤسسات المشاركة في البرنامج.

ويُعد البرنامج التدريبي أكبر دورة تدريبية من نوعها في مجال الجينوم السريري لـلمركز الدولي للأمراض الجينية، ما يعكس التزام الدائرة بصقل مهارات الأطباء في مجال طب الجينوم، ورفدهم بالمعرفة والقدرات اللازمة، وهو بتنظيم من دائرة الصحة - أبوظبي، بالتعاون مع جامعة خليفة، التي استضافت الحفل الافتتاحي، ومستشفى بريغهام للنساء، وكلية الطب بجامعة هارفارد، والمركز الدولي للأمراض الجينية.

ويأتي إطلاق برنامج علم الجينوم التدريبي استمراراً للشراكة البناءة بين دائرة الصحة أبوظبي والمركز الدولي للأمراض الجينية، وذلك في أعقاب توقيع إعلان التعاون خلال مشاركة الدائرة في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2023.

وتعتبر الدورة، التي ستستمر لمدة ستة أشهر، أول برنامج في المنطقة يتولى تنفيذه خبراء من المستشفيات التعليمية التابعة لكلية الطب بجامعة هارفارد، ويهدف إلى تزويد الأطباء بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الجينية والجينومية سريرياً.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «تمضي أبوظبي قدماً في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في المنطقة للرعاية الصحية والابتكار في علوم الحياة، في الوقت الذي نواصل فيه تعزيز أطر التعاون مع شركاء عالميين بارزين، والعمل جنباً إلى جنب للارتقاء بنتائج الرعاية الصحية ومستوى جودتها في أبوظبي وحول العالم، وعملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تلتزم دائرة الصحة - أبوظبي بتعزيز الكفاءات الوطنية والارتقاء بقدراتها من خلال تمكينها من استقاء وتبادل الخبرات والمهارات مع نخبة من الخبراء...

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: دائرة الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً متخصصاً لطب الجينومأبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / أطلقت دائرة الصحة أبوظبي برنامجاً تدريبياً متخصصاً لطب الجينوم السريري والاستشارات الوراثية يمتد لستة أشهر ويضم 100 طبيب إماراتي من مختلف منشآت الرعاية الصحية في الدولة وذلك بالتعاون مع نخبة من المؤسسات المحلية والعالمية المختصة في المجال.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: جامعة أبوظبي تطلق برنامجا معتمدا للاستدامةأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أطلقت جامعة أبوظبي، برنامجاً معتمداً للاستدامة بعنوان ' مستعدون لـمؤتمر الأطراف COP28: دور ريادي نحو مستقبل مستدام'، حيث سيكون التسجيل فيه متاحاً لطلاب المدارس الثانوية والجامعات.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: جامعة أبوظبي تطلق برنامج «مستعدون لـمؤتمر «COP28» معتمداً للاستدامةأطلقت «جامعة أبوظبي»، برنامجاً معتمداً للاستدامة بعنوان «مستعدون لـمؤتمر «COP28». دور ريادي نحو مستقبل مستدام»، حيث سيكون التسجيل فيه متاحاً لطلاب المدارس الثانوية والجامعات...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الخطوط الفرنسية تطلق رحلات جديدة بين أبوظبي ومطار شارل ديغولأطلقت الخطوط الجوية الفرنسية أولى رحلاتها بين مطار أبوظبي الدولي ومطار باريس شارل ديغول، حيث إنه من المقرّر وصول رحلتها الافتتاحية إلى مطار أبوظبي الدولي اليوم بتاريخ 30 أكتوبر 2023...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مبنى المسافرين A في مطار أبوظبي الدولي يبدأ عملياته على ثلاث مراحلاستقبل المبنى الجديد المصمم وفق أعلى المعايير في مطار أبوظبي الدولي أول مسافريه القادمين إلى أبوظبي..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مؤتمر عالمي يعيد تصور الموانئ في أبوظبيانطلقت فعاليات مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ - أبوظبي 2023، الذي تستضيفه مجموعة موانئ أبوظبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕