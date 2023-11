«شاتلز آند مور» تُتوّج بجائزة ديكور في «الشرق الأوسط للتصميم»

وقال أدريان شو، الرئيس التنفيذي للشركة: «يشرّفنا أن نحصل على لقب أفضل بائع للتجزئة للديكور لهذا العام، ويسعدنا حصولنا على هذا التكريم القيّم من «جوائز الشرق الأوسط للتصميم» لعام 2023. ننظر إلى هذا الحدث ليس كتكريم لنا، أو مجرّد جائزة حصلنا عليها فحسب، بل نعتبره تتويجاً لمسيرتنا المتواصلة وتفانينا الراسخ في تقديم منتجات وخدمات استثنائية لعملائنا».

وأضاف: نعرب عن شكرنا العميق لجميع عملائنا المخلصين والداعمين لنا، وامتناننا لشركائنا الذين أبدوا، ولا يزالون، الدعم والرعاية والتشجيع المستمر لنا، ما نعتبره جزءاً لا يتجزأ من هذا الإنجاز الذي تحقّق. نستلهم من عملائنا في كل يوم القوّة والدعم والدافع المحفّز لنا على تخطّي المعهود، ومواصلة التزامنا بابتكار مساحات تجمع بشكل متناغم وغير مسبوق بين الجمال والإبداع والأداء العملاني. وتشكل هذه الجائزة شهادة على أننا نسير في الاتجاه الصحيح.

