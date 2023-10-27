«سي بي آر إي»: طلب قوي على العقارات السكنية بالإمارات خلال الربع الثالث

أظهر تقرير «مراجعة سوق المساكن» للربع الثالث، والصادر عن شركة العقارات العالمية «سي بي آر إي»، أن الطلب على العقارات السكنية في الإمارات تواصلت قوته خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في الحفاظ على أداء قوي.وبحسب التقرير، بلغ إجمالي حجم المعاملات السكنية في أبوظبي 2930 معاملة في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 84.3% عن العام السابق. وارتفع متوسط أسعار الوحدات السكنية في دبي بنسبة 19.

وخلال هذه الفترة، نمت معاملات عقارات المخططات بنسبة 135.5%، كما ارتفعت معاملات السوق الثانوية بنسبة 22.7%. ومنذ بداية العام وحتى الربع الثالث ارتفع متوسط أسعار الشقق في أبوظبي بنسبة 0.9%، في حين انخفض متوسط أسعار الفلل بشكل طفيف بنسبة 0.1%. وفي الفترة نفسها زاد متوسط إيجارات الشقق والفلل في أبوظبي بنسبة 1.1%.

وبالنظر إلى سجلات الإيجار الأخيرة بلغ متوسط الإيجارات السنوية للشقق 66,823 درهماً والفلل 161,683 درهماً. وفي ما يتعلق بالمعروض تم تسليم إجمالي 2,262 وحدة في أبوظبي منذ بداية العام وحتى الربع الثالث من عام 2023، 63.4% منها في «نجمة أبوظبي» و«شمس أبوظبي». headtopics.com

ومن المتوقع الانتهاء من 3,521 وحدة إضافية بحلول نهاية العام، ومن المتوقع تسليم 63.1% منها في جزيرة المارية.وارتفع متوسط أسعار الوحدات السكنية في دبي بنسبة 19.6% خلال العام حتى سبتمبر 2023، حيث ارتفع متوسط أسعار الشقق خلال هذه الفترة بنسبة 19.7% والفلل بنسبة 18.9%.

في المقابل، تراجع معدل نمو الإيجارات على مدار العام، حيث ارتفع متوسط الإيجارات السكنية في دبي خلال العام حتى سبتمبر 2023 بنسبة 20.6%، بانخفاض عن النمو المسجل في الشهر السابق الذي بلغ 21.7%. ومن حيث المعروض فمن المتوقع أن يتم تسليم 27,095 وحدة سكنية، منذ بداية العام وحتى الآن، مع وجود 46.4% من هذا المعروض في ميدان ون، وداون تاون دبي، والخليج التجاري. ومن المتوقع تسليم 34,651 وحدة أخرى خلال الفترة المتبقية من العام. headtopics.com

ومنذ بداية العام وحتى سبتمبر 2023، وصل إجمالي حجم المعاملات إلى 87,163 معاملة. وهذا أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق خلال تلك الفترة، حيث زادت معاملات العقارات على المخططات بنسبة 55.3%، وزادت المعاملات في السوق الثانوية بنسبة 19.0%.

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