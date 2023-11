«سوق المحتوى الرمضاني» يختتم دورته الثانية

استقبل السوق نخبة من مُنتجي المحتوى والموزعين والعديد من المحطّات التلفزيونية وتطبيقات البث الإلكتروني وغيرها من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وأوروبا وشبه القارة الهندية مما يدل على تأثير هذا الحدث ومكانته على الساحة العالمية في صناعة المحتوى.

وأعرب شعيب أحمد، مدير التسويق لشركة «Ingenuity Productions» في باكستان، عن سعادته بالمشاركة للعام الثاني على التوالي، قائلاً: «يعزى هذا النجاح إلى التزام فريق السوق وتفانيه الملتزم الذي نجح في استقطاب مجموعة واسعة من المشترين والبائعين من مختلف أنحاء العالم على منصة واحدة، ولطالما كان هذا الحدث المنبر الأبرز للعاملين في صناعة المحتوى، وبفضل التسهيلات التي يقدمها والتي تجعل عملية البحث عن المحتوى الرمضاني المناسب لمختلف الفئات العمرية والثقافات وتعزز التواصل مع الأفراد والمؤسسات،...

وقالت وفاء ياسين، المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة Ovision لبنان: «نشكر فريق سوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني على الدعم الذي قدمه لنا حيث كانت تجربتنا مميزة وناجحة بشكل ملحوظ». وشهد معرض سوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني 2023 مشاركة العديد من المهتمين بشراء المحتوى الإلكتروني من أكثر من 15 دولة، بما في ذلك شبكة RTV إندونيسيا وتلفزيون البحرين وBeIN ومنصة شاهد، ومنصتا، Viu، و DM Don Square Entertainmen.

وقال رفعت السحاب، مدير شراء المحتوى في IEN TV (السعودية): «نود أن نعبّر عن امتناننا للجهود الاستثنائية التي بذلت لتعزيز نجاح سوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني هذا العام. لقد شهدنا فعالية بارزة وتنظيماً مثالياً، وقد سُررنا بمشاركة إيجابية من قبل المشاركين الذين كان لهم دور كبير في تحقيق نجاح هذه الفعالية».

