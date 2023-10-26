«سلامة الطفل» تُنظّم سلسلة ورش لـ 1074 مشاركاً

مشاركات في ورشة عمل الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعيمن ورشة عمل الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعينظمت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، سلسلة من ورش العمل التوعويّة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، استهدفت 1074 مشاركاً، من بينها ورشتان، تناولت الأولى موضوع الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، وأثرهما على حياة وسلوك الأطفال، بينما ركزت الورشة الثانية على سلوك التنمّر وأسبابه وأنواعه، وكيفية مواجهته والوقاية منه، وذلك في إطار تعزيز الوعي بأهمية حماية الأطفال وضمان...

وأكّدت هنادي اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل بالشارقة حرص الإدارة والتزامها الراسخ تجاه خلق بيئة آمنة وسليمة للأطفال في المنزل والمدرسة على حدّ سواء، وقالت: «تناولت ورش العمل التي عُقدت في شهر أكتوبر موضوعي التنمّر والأمن الإلكتروني، كونها تُعتبر محوريّة وذات أولوية قصوى لدينا، وتنسجم مع رسالتنا المتمثلة بتوعية المجتمع بجميع أطيافه، حول أهميّة وقاية الطفل وحمايته من الإساءة والاستغلال.

وتعرّفت الطالبات إلى خصائص إعداد كلمة مرور قوية وأساليب حماية الأجهزة من الاختراق، وأثر تفعيل خاصيّة «التحقق بخطوتين» على حماية حسابات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توعيتهنّ حول موضوع التنمر الإلكتروني وأشكاله، والخطوات الواجب اتباعها في حال تعرض الطالبة لحالة تنمّر من هذا النوع، بالإضافة إلى الألعاب الإلكترونيّة ومخاطر الإدمان عليها وأضرارها نفسياً وجسدياً والآلية الصحيحة لاختيار الألعاب الإلكترونية. headtopics.com

وتناولت الورشة الذكاء الاصطناعي وتعريفه؛ حيث عُرض فيديو توضيحي، بالإضافة إلى توعية الطالبات بمخاطره من خلال مقاطع فيديو توضّح إمكانية تزييف الحقائق، والمخاطر المترتبة على التوسع في نشر البيانات الشخصيّة والصور الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يُمكن استغلالها من بعض قراصنة الإنترنت لأغراض سيئة، مع تعزيز الوعي لدى الطالبات بالجهات التي يجب التواصل معها في حال التعرض لحالة ابتزاز أو اختراق لحساباتهنّ.قدّمت د.

وأكدت د.هبة في الجلسة أن التنمر ينشأ نتيجة عدة عوامل، ويمكن أن يتعرض الطفل للتنمر من قبل أقرانه أو المعلمين أو الأهل، ويمكن أن يكون التنمر مباشراً أو غير مباشر، مشيرة إلى أن التنمر يؤدي إلى آثار سلبية على نمو الطفل وصحته النفسية والجسدية والعقلية. headtopics.com

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