«سكون» تضمن التزامات «أسكانا».. و«إس آند بي» ترقي تصنيفها

على الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين - تكافل - (أسكانا) وهي شركة تكافل مملوكة لسكون بنسبة 93% وتتخذ من الإمارات مقراً لها، الأمر الذي شجَّع وكالة إس آند بي، وهي واحدة من وكالات التصنيف المالي الرائدة عالمياً، إلى تصنيف «أسكانا» عند مستوى A من حيث القوة المالية طويلة المدى مع نظرة مستقبلية مستقرة، تماماً مثل ذلك التصنيف الذي تتمتع بها شركتها الأم «سكون».

ووفقاً لوكالة «إس آند بي»، تنعكس النظرة المستقبلية المستقرة لأسكانا على شركة سكون للتأمين، حيث نتوقع أن يتوافق التصنيف الممنوح من جانبنا لأسكانا مع ذلك الخاص بسكون للتأمين طالما أن الضمان سيكون سارياً، هذا وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى توقعاتنا لأسكانا بأن تحافظ على أدائها التشغيلي الرابح وحصتها السوقية وكفاية رأسمالها على مدار العامين المقبلين.

وفي هذا الصدد، قال أحمد أبوشنب الرئيس التنفيذي لأسكانا: «إنه لمن دواعي فخرنا الحصول على تصنيف A من وكالة ستاندر آند بورز، حيث إن ذلك دلالة على البراعة المالية التي تتمتع بها شركتنا الأم، والتزامنا الثابت بتقديم تجربة مميزة للعملاء. ويؤكد هذا التصنيف التزامنا الثابت بتقديم خدمات تكافل مثالية مدعومة بخبرة شركة سكون التأمينية التي لا تقدر بثمن. لا يقتصر هدفنا المشترك على إرساء المعيار الذهبي في التأمين التقليدي، بل أيضاً تمهيد الطريق لعصر جديد في خدمات التأمين الإسلامي. headtopics.com

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