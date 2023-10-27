«سرد الذهب» تطّلع على توصيات لجان التحكيم

عقد مركز أبوظبي للغة العربية اجتماع اللجنة العليا لجائزة «سرد الذهب» في دورتها الأولى 2023، وذلك لمناقشة ومراجعة توصيات لجنة التحكيم واختيار القوائم القصيرة تمهيداً لاعتمادها. وكان المركز قد أطلق الجائزة لتكريم رواة السير والآداب والسرود الشعبية محلياً وعربياً، وتسليط الضوء على أبرز أعمالهم التي شكلت نقلة ثقافية نوعية محلياً وعالمياً.
وقد أظهرت لنا الدورة الأولى الاهتمام الكبير بفن السرد محلياً وعالمياً وتميز الأعمال الفائزة التي ستسهم في إثراء المكتبات العربية بأعمال سردية نوعية تجسد جوانب الحياة في الماضي والموروث الشعبي، وترصد مسيرة تطور المجتمعات.كما ستتيح الفرصة لنا لإبراز المواهب في عالمنا العربي بهذا المجال والترويج لأعمالها على نطاق أوسع». وكانت الجائزة قد شهدت في دورتها الأولى إقبالاً واسعاً للمشاركة من مختلف دول العالم في جميع الفروع، وتبلغ القيمة الإجمالية لجميع فروع الجائزة مليوني درهم إماراتي.
الإمارات العربية المتحدة عناوين
مركز أبوظبي للغة العربية يعقد اجتماع اللجنة العليا لجائزة 'سرد الذهب'أبوظبي في 27 أكتوبر / وام / عقد مركز أبوظبي للغة العربية، اجتماع اللجنة العليا لجائزة 'سرد الذهب' في دورتها الأولى 2023، لمناقشة ومراجعة توصيات لجنة التحكيم واختيار القوائم القصيرة تمهيداً لاعتمادها. اقرأ أكثر ⮕
الذهب يربح 5 دولارات ويتجه لتحقيق مكاسب لثالث أسبوع على التواليعواصم في 27 أكتوبر / وام / عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تداولات اليوم، وربحت نحو 5 دولارات في المعاملات الفورية لتتجه نحو تحقيق مكاسب لثالث أسبوع على التوالي. وبحلول الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت الإمارات، زاد المعدن الأصفر بنسبة 0.25% أو ما يعادل 5.01 دولار ليصل إلى 1989.53 دولار للأونصة. وارتفعت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0. اقرأ أكثر ⮕