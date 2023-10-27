«سرد الذهب» تطّلع على توصيات لجان التحكيم

عقد مركز أبوظبي للغة العربية اجتماع اللجنة العليا لجائزة «سرد الذهب» في دورتها الأولى 2023، وذلك لمناقشة ومراجعة توصيات لجنة التحكيم واختيار القوائم القصيرة تمهيداً لاعتمادها. وكان المركز قد أطلق الجائزة لتكريم رواة السير والآداب والسرود الشعبية محلياً وعربياً، وتسليط الضوء على أبرز أعمالهم التي شكلت نقلة ثقافية نوعية محلياً وعالمياً.

وقد أظهرت لنا الدورة الأولى الاهتمام الكبير بفن السرد محلياً وعالمياً وتميز الأعمال الفائزة التي ستسهم في إثراء المكتبات العربية بأعمال سردية نوعية تجسد جوانب الحياة في الماضي والموروث الشعبي، وترصد مسيرة تطور المجتمعات.كما ستتيح الفرصة لنا لإبراز المواهب في عالمنا العربي بهذا المجال والترويج لأعمالها على نطاق أوسع». وكانت الجائزة قد شهدت في دورتها الأولى إقبالاً واسعاً للمشاركة من مختلف دول العالم في جميع الفروع، وتبلغ القيمة الإجمالية لجميع فروع الجائزة مليوني درهم إماراتي.

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جائزة «سرد الذهب» تراجع توصيات لجان التحكيمعقد مركز أبوظبي للغة العربية اجتماع اللجنة العليا لجائزة «سرد الذهب» في دورتها الأولى 2023، وذلك لمناقشة ومراجعة توصيات لجنة التحكيم واختيار القوائم القصيرة... اقرأ أكثر ⮕

مركز أبوظبي للغة العربية يعقد اجتماع اللجنة العليا لجائزة 'سرد الذهب'أبوظبي في 27 أكتوبر / وام / عقد مركز أبوظبي للغة العربية، اجتماع اللجنة العليا لجائزة 'سرد الذهب' في دورتها الأولى 2023، لمناقشة ومراجعة توصيات لجنة التحكيم واختيار القوائم القصيرة تمهيداً لاعتمادها. اقرأ أكثر ⮕

استمرار قلق المستثمرين يصعد بالذهب قرب 1990 دولاراً للأونصةارتفعت أسعار الذهب، الخميس مع استمرار قلق المستثمرين حيال الصراع في الشرق الأوسط، وصمد المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية اقرأ أكثر ⮕

الذهب يربح 5 دولارات ويتجه لتحقيق مكاسب لثالث أسبوع على التواليعواصم في 27 أكتوبر / وام / عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تداولات اليوم، وربحت نحو 5 دولارات في المعاملات الفورية لتتجه نحو تحقيق مكاسب لثالث أسبوع على التوالي. وبحلول الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت الإمارات، زاد المعدن الأصفر بنسبة 0.25% أو ما يعادل 5.01 دولار ليصل إلى 1989.53 دولار للأونصة. وارتفعت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0. اقرأ أكثر ⮕

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

53 % نموا سنويا في رصيد 'المركزي' من الذهب بنهاية أغسطس الماضيأبوظبي في 26 أكتوبر / وام / أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنسبة 53% بنهاية أغسطس الماضي.وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.102 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 11.2 مليار درهم في أغسطس 2022، بزيادة تعادل أكثر من 5.9 مليار درهم. اقرأ أكثر ⮕