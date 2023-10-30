«ستارت إيه دي» و«فينتشر سوق» تطلقان «آنجيل رايزينج» لحلول المناخ

أعلنت «ستارت إيه دي»، منصة تسريع الأعمال المدعومة من شركة تمكين، والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها، عن إطلاق الدورة الثامنة من المنتدى التعريفي للمستثمرين «آنجيل رايزينج»، بالتعاون مع «فينتشر سوق»، شركة رأس المال الاستثماري المغامر. وينعقد المنتدى من 5 إلى 7 ديسمبر/ كانون الأول، على هامش مؤتمر الأطراف (كوب 28)، تحت شعار «تقنيات المناخ من أجل التغيير».

وتشارك في تنظيم الفعالية، البعثة الأمريكية إلى دولة الإمارات ومنصة «ذا كاتاليست»، وهو مشروع مشترك بدعم من مدينة مصدر وشركة «بي بي»، للاستثمار في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة، التي تعمل على إيجاد حلول لتغير المناخ وتوسيع نطاقها، بما ينسجم مع أهداف مؤتمر الأطراف ودولة الإمارات في الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفري بحلول عام 2050.

وحلقة نقاشية مع البعثة، خلال المؤتمر، والتي ستعقد مع ستارت إيه دي وفينتشر سوق مناقشة رفيعة المستوى في المنطقة الزرقاء لمؤتمر الأطراف، ستركز على مجال تكنولوجيا المناخ، والكشف عن الاتجاهات والأولويات لتوجيه الاستثمارات إلى تكنولوجيا المناخ في مراحلها المبكرة. headtopics.com

ومنتدى آنجيل رايزينج، وتشارك فيه نخبة من الخبراء العالميين والمحليين، الذين يستكشفون «تقنيات المناخ من أجل التغيير»، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، وتسريع الاعتماد على الحلول التكنولوجية من خلال الشركات الناشئة لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ومعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأضاف جاجاناثان: «يوفر الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال تقنيات المناخ فرصة مالية مميزة، فضلاً عن كونه استثماراً في مستقبلنا المشترك وخطوة مهمة في التصدي لآثار تغير المناخ؛ حيث تطرح هذه المشاريع تقنيات مبتكرة ومتطورة في السوق، ما يعزز فرص تقليل انبعاثات الكربون والتكيف مع تغير المناخ. headtopics.com

ويستهدف «منتدى آنجيل رايزينج» صناديق المكاتب العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، والمستثمرين الداعمين، والمستثمرين المؤسسيين، والمستثمرين من الشركات والحكومات، والجهات المعنية المهتمة بالاستثمار في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تركز على التأثير والتي يمكنها إحداث تغيير إيجابي في مستقبل المناخ والاقتصاد. وجمع المنتدى على مدى سبع سنوات 100 خبير عالمي و2900 مشارك، ووصل إلى 11 مليون شخص حول العالم.

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