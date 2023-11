«سبينيس» تبدأ إجراءات طرح أسهمها للاكتتاب العام في دبي 2024

ومن المقرر أن تقوم إدارة سلسلة المتاجر بتكليف كلٍ من بنك أوف أمريكا، الإمارات دبي الوطني كابيتال، اتش اس بي سي، لمتابعة الإدراج المحتمل والذي قد يتم في العام المقبل، وفقاً لمصادر أفادت بلومبيرغ.وتمتلك سبينيس متاجر في أكثر من 65 موقعاً في جميع أنحاء الإمارات، وفقاً لموقع الشركة الإلكتروني، بجانب مواقع في سلطنة عمان. (بلومبيرغ)

